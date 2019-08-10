108年度雲林縣環保志(義)工群英會，今(10)日在虎尾鎮公所虎尾廳辦理，共有16個隊伍、280位志(義)工參加，競賽項目「環保啦啦隊」、「環保金頭腦」、「環境保衛戰」、「資源分類王」等4項，各項競賽冠軍隊伍，將代表雲林縣參加10月26日全國志(義)工群英會競賽，為雲林爭取最高榮譽。

雲林縣長張麗善表示，藉由辦理環保志(義)工群英會競賽，除了能讓活動達到寓教於樂的效果之外，也能讓所有參與活動的志(義)工及民眾們能從中學習到更多的環保知識，希望藉由本次活動傳達環境教育的本質，讓環境教育的理念落實於日常生活中，深入家園的每一個角落，共同為環境保護盡一份心力。

環保局長張喬維指出，本次活動延續去年競賽項目「環保啦啦隊」、「環保金頭腦」、「環境保衛戰」及「資源分類王」等4項，其中以「環保啦啦隊」最為熱力四射，各參賽隊伍發揮創意及想像力，結合環保概念，利用生活中隨手可得的資源，融合環保議題精心設計服裝及編舞，為獲取本縣參與全國決賽的資格而努力。

「環保金頭腦」、「環境保衛戰」及「資源分類王」等競賽，經由參賽隊員接力搶答以及運用平時擔任環保志(義)工時從中學習到的環保知識及時事進行考驗，比賽過程精彩又熱血，參賽者們想盡腦汁進行作答，為搶得雲林縣代表權參與全國競賽爭取最高榮譽。

活動會場外設有園遊會攤位，展售各式各樣美食料理，環保局推廣減少一次性垃圾的產生，透過租賃餐具的方式，讓志工只要先付押金100元即可租用整組餐具(包含碗、盤、杯子、湯匙及筷子)，於使用結束後將餐具繳還，即可無息退回押金，此一新創舉讓今日活動變的低碳又環保。