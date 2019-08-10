彰化縣108年後備軍人運動會暨國軍人才招募活動，今(10)日上午在鹿港鎮體育場舉行，共有各鄉鎮市後備軍人及家眷近1千人參與，彰化縣長王惠美到場為拔河比賽鳴槍，王惠美說，後備軍人平時參與動員演訓、災害防救及社會服務，是國家與社會安定不可或缺的力量。

為推廣後備軍人運動風氣、深化軍民交流，並強化人才招募及全民國防共識，彰化縣後備指揮部辦理「108年後備軍人運動會暨人才招募宣導活動」，由彰化縣後備指揮部指揮官陳如偉上校主持，中區後備指揮部指揮官馬家龍少將，彰化縣各發展委員、組訓顧問、輔導中心代表及後備戰士等都到場為青溪夥伴加油。

後備軍人運動會競賽活動由「力拔山河」揭開序幕，搭配開設人才招募攤位與全民國防宣導，並於現場設置農特產品區、園遊會、及儀隊表演等活動，藉此讓民眾認識國軍、支持國軍。

王惠美表示，後備弟兄拋磚引玉，參與非常多的社會公益活動，積極扮演著安定社會的重要力量，不論是捐血、關懷弱勢、關懷幼童，常常看到後備弟兄的身影，吸引更多的社會團體投身公益。

這次運動會除了讓26鄉鎮市及中央、地方大家一起聯誼之外，也期勉大家能夠秉持運動家的精神，展現後備軍人的活力，帶動全民運動的風潮，並在後備軍人的帶動之下，繼續強化全民國防的決心。

指揮官陳上校說，一年一度的後備軍人運動大會相信是後備夥伴最引頸期待的活動，這次活動邀請26鄉鎮市的後備夥伴，還有彰化縣後備憲兵荷松協會、及福興東區扶輪社的參與，縣長王惠美也率領縣府團隊前來加油打氣，讓活動更有朝氣。