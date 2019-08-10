玩具巨頭美泰公司 (MAT-US) 週四 (8 日) 晚間披露，該公司本週稍早收到一封匿名爆料信件，目前正在調查此事。這項消息令其週五 (9 日) 股價下挫 15.79%。

美泰在向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的一份簡明文件中表示，它取消了計劃於週四結束的債券發行，以讓公司「有機會調查信中所陳述的事項」。

該公司沒有提供有關信中所討論內容的詳細訊息，即指控的本質或何時發生任何可能的不法行為。

該公司過去幾年經歷過三任 CEO。

Chris Sinclair 於 2017 年辭職，由 Margo Georgiadis 接替，後者是美泰從谷歌 (GOOGL-US) 延聘而來，以幫助美泰更加關注高科技互動玩具。

但 Georgiadis 一年後就宣布她將離職，接掌家譜網站 Ancestry.com。前電視工作室製片人 Ynon Kreiz 成為現任美泰 CEO。

今年美泰股價在 Kreiz 領導下強勢回歸。在週四披露這項消息之前，該股 2019 年以來飆升近 35%。

由於芭比娃娃 (Barbie) 和風火輪小汽車 (Hot Wheels) 等核心系列產品的成功，2018 年假期購物季的銷售情況優於預期。今年稍早時，美泰公司還宣布與 Hello Kitty 系列所有者三麗鷗 (Sanrio) 達成協議，開發以 Hello Kitty 角色及其眾多朋友為主的玩具和遊戲。

美泰希望在好萊塢善用其知名品牌。它計劃製作一部由 Margot Robbie 主演的真人芭比電影，以及一部真人版的風火輪小汽車電影。兩者都將由華納兄弟公司製作。

但去年對美泰及其最大競爭對手孩之寶 (Hasbro) (HAS-US) 來說是艱難的一年。玩具反斗城 (Toys“R”Us) 的破產讓它們最大的合作夥伴之一從市場上消失。兩家公司現在都非常依賴沃爾瑪 (WMT-US)、Target (TGT-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 進行銷售。

擁有 Bratz 娃娃和驚喜寶貝蛋 (L.O.L.) 的玩具公司 MGA 娛樂曾經多次主動向美泰提出收購要約，但都遭拒絕。

美泰股價走勢

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