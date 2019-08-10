在等待25年的歌迷千呼萬喚下，永遠的「玉女掌門人」周慧敏，終於在今（10日）來到台北小巨蛋，舉辦「一萬天荒愛未老」出道30週年演唱會，為了等候她已久的台灣粉絲，周慧敏充滿感謝，甚至一度泛淚直呼：「我好像太快哭了！」

她一開始就穿著如同婚紗的純白低胸裝，配合栩栩如生的羽毛翅膀，猶如仙女般登場，接著一口氣連唱38首國語、粵語和英文歌，首首經典，粉絲跟著大合唱，全場連換8套美不勝收的超夢幻造型。她還特別出動演唱會創意總監古巨基，為她量身設計時尚粉紅馬甲拼接風新裝，古巨基也坐鎮全場，協助好友掌控演出。

嘉賓張立昂、林隆璇接力登場，帶著大家一起回憶電影中的周慧敏和初出道的周慧敏。只是沒想到林隆璇才剛上台，周慧敏便看傻眼，直說：「再來一次，因為我一直在看他，被他的眼神給迷住了！」兩人一起合唱〈流言〉和〈知己〉，讓台下的觀眾聽得如癡如醉。

她和張立昂則特別選唱經典英文情歌〈Sometimes When We Touch〉，兩人深情對望，電影中無緣的兩人在小巨蛋再續前緣，讓全場陷入粉紅泡泡中，張立昂也直說：「看著女神唱歌，有談戀愛的感覺。」

除了能唱能跳，周慧敏的鋼琴演奏實力也備受肯定，當超過300公分高的巨型天鵝滑出如同湖面的舞台，全場迴盪著悠揚的鋼琴樂聲，畫面如夢似幻，隨著天鵝緩緩轉向，露出藏在翅膀後面的鋼琴，原來是周慧敏正專注演奏〈Somewhere in time〉，接著自彈自唱創作曲〈時間〉，展露音樂才情。結束後，她步下天鵝舞台，正面示人，才發現她換上前有深V大露背的高雅黑天鵝裝，超級性感。