美中貿易戰越演越烈、日韓貿易戰未解，加上亞洲央行掀降息風，國際股匯市這大幅震盪，新台幣兌美元也經歷上沖下洗震盪逾4角，盤中一度貶至31.74元，之後又回升到31.33元，8月8日收在31.363元兌1美元，也連續3個交易日升值，而日圓換匯價也從0.3034元拉回至0.2995元震盪。展望後勢，市場人士認為，仍要關注美中貿易戰後續發展及外資動向，日圓則留意日本決策當局是否會進場干預日圓匯市。

匯銀人士分析，美中貿易戰越演越，亞洲央行掀降息風，包括新西蘭、泰國及印度央行紛紛降息，新台幣有望進一步走貶，但近日台股和新台幣表現均相對強勁，主要來自出口商強勁的拋匯力道，使新台幣相對有撐，因此後續仍要關注美中貿易戰發展及外資動向。

元大美元指數研究團隊則表示，美元指數後勢仍回歸基本面與中美貿易戰情勢，未來歐、日央行的態度及美國降息後的全球經濟微妙變化，經濟數據是否有好轉等，將是觀察重點。

至於有意投資美元的投資人，元大建議可先留意近2個月市場對於聯準會降息後的反應，尤其歐洲央行新任主席即將上任，其對是否跟進降息的態度將影響國際市場貨幣政策趨勢，建議待消息面較明確後再布局較為妥適。

至於日圓，在美中貿易戰升溫，避險資金轉向日圓下，日圓一度升至105價位，近日拉回至106震盪，也使得日圓兌新台幣換匯價一度見0.3字頭，創近3年新高0.3034元，目前拉回至0.2995附近價位。

展望日圓後勢，元大S&P日圓ETF研究團隊認為，雖然全球央行正在採取更溫和的貨幣政策，但投資者仍然擔心隨著中美貿易戰的迅速升級，會造成全球經濟成長的持續放緩，大量的資金紛紛逃離風險性資產，轉而奔向日圓、債券及黃金等避險性資產，也讓日圓有繼續飆升的可能。

但需要注意的是，目前因市場波動加劇，日圓的波動同步放大，短線追價的風險偏高，投資人若此時才要進場要多留意風險。此外，隨著日圓的升值，需密切留意日本決策當局是否會進場干預日圓匯市，甚至進一步擴大寬鬆措施，以防止日圓的升值對日本疲弱的經濟造成更大的打擊。