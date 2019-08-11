暑假是剛滿18歲高中職畢業生的機車考照旺季，交通部公路總局臺中區監理所彰化監理站，在8月份辦理「假日門市」服務機車考照報名已額滿，彰化監理站提醒有意在暑期報考機車駕照民眾，要把握報名9月假日機車考照，想報者動作要快。

彰化監理站於8月17日上午8點至12點開辦每月一次的「假日門市」服務，上班族及學生不用請假就可辦理機車考照、初考領機車駕照安全講習、符合資格條件的職業小型車考照免費輔導、無照駕駛親子班道安講習、各項駕照相關等監理業務。

由於暑假期間報考機車駕照的考生相當踴躍，假日門市一開放報名即呈現秒殺狀態，8月17日場目前已全數額滿，想利用假日門市報考機車駕照的鄉親，請提早上監理服務網或利用監理服務APP預約報名。

彰化監理站站長王顯文提醒，初次考領機車駕照者，需先完成講習才可參加筆試及路考。已預約報名機車考照的鄉親請事先體檢合格並攜帶相關報名文件，務必於8月17日上午8時10分前至監理站三樓櫃檯完成報到手續，未於時限內完成報到者，即視同放棄預約資格。

另外，監理站也提供預約辦理汽機車車輛異動(除驗車外)及違規罰款等服務，有需要的鄉親可提前至台中區監理所官網/便民服務/線上服務/彰化監理站假日門市預約服務，辦理預約，預約到假日門市開辦前3日(8月14日)止，歡迎有需要的民眾上網預約申請。