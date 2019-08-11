中天《小明星大跟班》找來明星夫妻檔哈孝遠和瑄瑄、Ben和徐小可、吳懷中和小龜、林宗興和SASA，彼此在節目上爆料另一半各種超狂的怪癖。其中哈孝遠在家竟愛全裸把玩心愛的飾品，讓老婆瑄瑄覺得真的很受不了，連主持人吳宗憲聽了都忍不住笑說：「我想到了一個畫面，很像彌勒佛躺在貴妃椅上，金光閃閃的，」笑翻眾人。

哈孝遠逮到機會在節目上曝光老婆超扯的秘密，2人從交往到結婚生子，老婆竟然不承認自己會大便？哈孝遠說：「剛交往時她告訴我說，她是仙女，不會大便的，我覺得『啊！好可愛喔』，沒想到到現在居然還是這樣，她會在半夜3、4點設鬧鐘，我聽到鬧鐘響的聲音發現她起來上廁所，然後我就聞到『很仙』的味道！」瑄瑄當場忍不住反駁，自己其實是起來餵小孩喝奶，不願意承認自己是上大號。

同樣也是上廁所，徐小可則大方許多，但上廁所時間過長也讓Ben超不爽，抱怨：「她上廁所可以上30分鐘，我都懷疑她是不是在裡面追劇！沒想到她竟然說這樣才能上得乾淨，還質疑我們上很快的人大便都沒大乾淨！」徐小可則理直氣壯地說：「你不知道有餘便這種東西嗎？」而Ben的怪癖也讓徐小可很受不了，交往時發現Ben家裡竟然沒有指甲刀，「因為他都用嘴巴咬的！有一次我發現他用一種很奇怪的姿勢坐在沙發上，竟然是在咬腳趾甲！而且現在小孩都會學他！」噁心程度破表嚇壞其他來賓。