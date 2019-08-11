總統蔡英文今(11)日到蘆洲當地大廟湧蓮寺拜拜，並和地方鄉親互動，負責接待湧蓮寺主委陳宏昌，也是國民黨前立委，對蔡英文相當熱情，不斷強調兩人雖然不同黨籍，但他支持蔡愛台灣、護主權的做法，更拿兒子問他的話來批同黨的韓國瑜，「怎麼可以提名一個整天打麻將、整天吃喝玩樂抱女人的總統，那我以後也要這樣，我就說夭壽，怎麼教子。」

蔡英文來到蘆洲當地信仰中心，陪同的除了在地立委林淑芬、余天外，該區民進黨議員、里長也都陪同，但湧蓮寺的主委陳宏昌則是國民黨籍，當過4屆立委，在蔡英文擔任陸委會主委期間，當時陳也在立法院。陳宏昌強調如果台灣要一個愛台灣、護主權、護百姓、親政愛民的總統，相信觀世音面前參拜的候選人都會高票當選。

陳宏昌大力讚美蔡英文外，更引用他兒子對他說的話，批評自家政黨推出的總統人選韓國瑜，「我兒子，30幾歲有天問我，『爸爸，為什麼你都沒反應？』我問他『反應什麼？』他說『怎麼提名一個整天打麻將、吃喝玩樂抱女人的總統，那我以後也這樣』，我說夭壽，這樣怎麼教孩子，這是事實，我很擔心。」

陳強調，希望大家眼睛要睜大，維護中華民國政權，絕對不能讓台灣變成第二個香港。

接著輪到蔡英文致詞時，她也強調，她在當陸委會主委時就跟陳認識，雖然政黨不同，但陳愛護台灣、本土意識強，她做的很多維護台灣主權的事情，陳也大力支持，台灣就是需要這麼多不分黨派的人，才能保護大家世世代代都能享有民主自由。

結束湧蓮寺祭拜的活動後，蔡英文隨即搭車趕下一個行程，媒體想在陳宏昌送走蔡英文後，再問他挺蔡酸韓的言論，但陳不願多說，僅表示「剛剛講得很清楚了。」