現代人工作有一大部分的人都是騎驢找馬，可能當下的工作有諸多不滿，於是私底下便會偷偷的著手找「新工作」，同時也要避免被現在的老闆發現。但近日就有一位網友在網路上分享他自己發聲的尷尬情況，這位網友竟不小心把信箱中的面試通知同步到了個人和公司行事曆上，消息馬上傳遍公司，就連老闆見也忍不住給了幽默的超「佛心回應」。

這位網友在 PTT StupidClown 板上 PO 出一篇「把面試通知發到工作群組…」表示，他自己使用 MAC 的郵件程式，會把 mail 中的行程自動排入行事曆，但他萬萬沒想到竟然會「發到公司行事曆，還推播到公司群組」，結果不但全公司的人都知道了，就連老闆都親自到他的「新面試通知」下方留言說，「這是誰？知道蠢字怎麼寫嗎？」然後在附上笑哭的表情符號，讓原 PO 只好尷尬的承認郵件發錯的錯誤。





原 PO 原以為老闆看到後會大發雷霆，沒想到老闆竟不追究的說「沒關係，如果想離開，早點讓我知道，我好做準備，不要最後才傷害我們之間的感情好嗎？」甚至在最後還超佛心的關心原 PO 說「這間看起來是博弈的，請自己注意風險」。而這尷尬的過程被貼上網後，網友紛紛笑爆留言表示「這離職方式，勇氣可嘉」、「年輕人，我佩服你」、「還關心你未來的公司有風險，還不錯啊」、「這遞辭呈的方式真是新潮呢」、「第一件事要說被盜帳號啊！」、「究竟是要留著還是離開呢？讓我們繼續看下去」。（編輯：王柏文）