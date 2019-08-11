農曆七月俗稱「鬼月」，佛教慈濟則視為「吉祥月」，慈濟基金會今（11）日在東石先天宮舉辦「七月吉祥愛灑祈福會」，嘉義縣長翁章梁與慈濟志工，一起在莊嚴的佛號聲中，獻燈、獻花、獻果，禮敬諸佛、清淨身心靈。

農曆7月鬼門開，民間俗稱為「鬼月」，佛陀則以「歡喜月」視之，也看成是眾生的「報恩月」，更是佛陀歡喜的「吉祥月」，且因為有目犍連尊者救母的事蹟，佛教也稱農曆七月為「孝親月」。

慈濟基金會今天在東石先天宮舉辦七月吉祥愛灑祈福會，慈濟志工們與嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘、議員姜梅紅、民政處長楊健人等人，在莊嚴的佛號聲中，一起獻燈、獻花、獻果，禮敬諸佛、清淨身心靈，一百多位慈濟信眾共同為臺灣、為天下祈福。

翁章梁表示，在台灣發生天災地變時，從提供個案生活扶助、醫療補助、急難補助，慈濟總是提供必要的幫助，也成為最溫暖、正面的「為善」力量，祈福會我們一起祈求人人平安、家家幸福、天下無災難。

慈濟基金會表示，農曆七月在華人傳統觀念中，總覺得諸事不宜，就佛教而言，是修行者「結夏安居」，專心修行、聞法覺悟之時，是佛陀歡喜的「吉祥月」， 又因有目犍連尊者救母，佛教徒也稱七月為「孝親月」，慈濟每年於農曆七月都會在全台各地，及全球五大洲舉辦愛灑活動、祈福會。