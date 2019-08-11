一名大陸安徽籍王姓男子，9日深夜抱著4只空寶特瓶和一支手作小槳，竟成功從福建漳州港泅水偷渡至20公里外的小金門，聲稱是要來台灣找工作，雖然上岸後立即被金門岸巡隊逮捕送辦，因昨(10)日金廈海域颳起9級陣風、浪高3公尺，海象極為惡劣，王男可以成橫渡，岸巡弟兄私下封給他「史上最牛哥」的稱號。

單單只靠著麻布袋包裏4只空寶特瓶當浮具，和一支自製30公分大小的手划槳，王姓男子成功從20公里外的漳州港泳渡至小金門貴山岸際，完成這段不可能的任務，讓抓到他的岸巡及地區守軍直呼不可思議。

從9號晚間開始，金廈海域就颳起9級陣風，海上浪高2~3公尺，這種惡劣的海象，就算是小船都有可能翻覆，但中國籍王姓男子，卻能在15小時內偷渡成功，其勇氣與行為已堪稱神話。

第九岸巡隊副隊長王榮忠表示，金門岸巡隊第三巡邏站巡邏組，10日中午接獲陸軍烈嶼守備大隊貴山海哨通報，於海哨前方500公尺海面疑似有不明物體載浮載沉，隨即派員前往埋伏，於13時10分待可疑人士上岸後立即將人逮捕。

現年43歲的王姓男子，平時在大陸廈門以撿破爛為生，想換個環境來台灣謀生，遂於同安、景美、海滄等地購買可樂(2公升裝)，將飲用完畢後之可樂空瓶(共4瓶)自製浮具，並於平時賴以為生的破爛堆中找出材料自製划槳，隨身攜帶2包泡麵於9日22時自行漳州港出發泅渡至金門。

王男係未依合法程序入境，全案依違反入出國及移民法、國安法移送金門地檢署偵辦。