相隔一年，潘瑋柏「創使者Coming Home世界巡迴演唱會」上海站昨（10）日2度在上海開唱，而開唱日正好遇到上海難得一見的颱風天，因此風雨影響導致航班的延誤，讓演出團隊一度無法飛來上海，過程諸多驚險讓大家突然之間都手忙腳亂。不僅如此，許多來自其他城市的樂迷因此無法親臨現場，但演唱會上仍有著一大群忠實的「鐵粉」無畏風雨前來守候。

昨晚在上海的演出，距離上一次「Alpha創使者」巡演恰巧相隔一年，對於上海歌迷們的支持，碰到颱風也依舊風雨無阻，潘瑋柏數度表示感動。這次在上海的演出，碰上颱風攪局，造成上海幾十年難得一見的狂風暴雨，因此讓部分演唱會團隊無法如期提早前往，紛紛趕在演唱會當天緊急上工，甚至舞台上的服裝還有一部分差點來不及送達上海，讓潘瑋柏一度差點在舞台上沒衣服穿。

就算風雨大，仍有許多樂迷無畏風雨前往，甚至聽聞有粉絲從長沙一路開車20個小時到上海，只為了見潘瑋柏一面，因此他特別在演唱會開場前獻上「彩蛋」，上台前在後台現場直播，並與台前的觀眾們致意，除了感謝所有到場的歌迷，也呼籲到場的歌迷千萬要小心安全，讓觀眾們驚喜。

演唱會後慶功宴上，潘瑋柏也開心的跟所有幕後團隊人員倒香檳慶祝，而潘爸爸、潘媽媽也在現場一起共享這份喜悅，提到家人，潘瑋柏也開玩笑說：「我要奔4了，爸媽依舊希望我趕快成家！」此外，他加碼透露今年將有新專輯發行的計畫。