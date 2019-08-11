108年度中部全國供佛齋僧大會，今（11）日上午在彰化縣立體育館舉行，近兩萬信眾參與，場面莊嚴盛大，眾人以最虔誠、恭敬的心，感受佛陀的大慈悲及大智慧，透過活動發揮正能量，「弘揚孝道、淨化人心」。

內政部長徐國勇、彰化縣長王惠美、中部全國供佛齋僧大會執行長陳振吉、彰化縣供佛齋僧護持功德會總幹事林國華等人與會，108年中部全國供佛齋僧大會主任委員上果下清長老、上慧下律長老等人出席。

王惠美表示，明年供佛齋僧大會在彰化即將步入30年，期待再來共襄盛舉，這次感謝所有長老及法師們弘道、淨化人心，讓心靈更加精進，也謝謝所有長期以來護持大德與5000多位義工及信眾，出錢出力，集眾人的念力與信力為全國祈福，祈求國泰民安，風調雨順。

「108年中部全國供佛齋僧大會」，於11日上午8時由「灑淨儀式」揭起莊嚴序幕，10時辦理「盂蘭盆法會」，13時「念佛共修」，14時30分恭請上慧下律長老說法開示。

齋僧大會即盂蘭盆法會，源自2500年前佛陀釋迦牟尼佛時代，佛陀弟子目犍連之母罪根深結，墮餓鬼中，佛告救濟之法，應於7月15日供養十方大德眾僧，則現世父母六親眷屬，方得出三塗之苦。

目犍連聞脫出之道，遵囑奉行，其母即於當日得脫一劫餓鬼之苦，化生為天人；自佛教傳入中國後，歷朝歷代皆於每年農曆7月15日發心虔奉此盂蘭盆法會，希藉法會普施佛僧功德，以救先亡倒懸之苦，並感念父母恩德，將功德迴向予現世乃至七世父母，以報父母長養慈愛之恩，此為齋僧大會的開端。