66歲的彰化廖姓男子，10日到鹿港鎮水產試驗所後方灘地挖環文蛤(赤嘴)時失蹤，彰化縣消防局第三大隊出動搜救24小時未果，今（11）日下午被釣客發現，卡在對岸線西鄉肉粽角消波塊，但廖男已無生命跡象，全案經家屬確認身分無誤後，由警方報請檢察官進行相驗。

彰化縣消防局第三大隊大隊長施順仁表示，10日晚8點多接獲廖男家人報案，指廖男去挖環文蛤，直到晚間都未返家，擔心發生意外，請求救援，消防員在鹿港岸邊發現廖男所騎機車，還有鞋子、魚獲環文蛤、捕撈工具，雖然蛤蜊已拿上岸，但機車鑰匙卻不在機車上，由於家人說，廖男以往曾多次隨身機車鑰匙掉落灘地，懷疑他也可能是要返回灘地找鑰匙才發生意外。

中部分署第三岸巡隊指出，廖姓男子10日下午離家到鹿港水產試驗所附近的海岸挖蛤蜊，準備交付訂貨，時值退潮，到了傍晚海水逐漸漲起來，天晚家人還不見爸爸蹤影，緊急報案。

彰化縣消防局第三大隊長施順仁指揮海陸空大搜尋，到今（11）日下午3點，距離廖男落水處幾公里外的鹿港崙尾出海口，有釣客發現消波塊上似乎卡著一個人，驚呼「七月時，怎麼這麼詭」急奔海巡報案，海巡通知消防隊和家屬等，趕赴現場，確定是失蹤廖男，家人哀慟不已，但也感謝消防、救難人員和海巡、釣客等和所有人，付出辛苦，協助搜尋，「讓爸爸早日回家」。

第三大隊與海巡署人員從10晚到11日出動消防車、救生艇、空拍機及50多名人員搜救，中部分署第三岸巡隊塭仔守望哨人員接獲民眾通報，於崙尾灣河道口消波塊下發現一具大體，岸巡隊獲報後隨即派人前往處置，抵達現場後發現為一具男性大體，隨即打撈上岸。