新北市侯友宜市長11日與聖露西亞大使館、貝里斯大使館、吉里巴斯共和國大使館、荷蘭貿易暨投資辦事處、英國在台辦事處、日本臺灣交流協會及尼加拉瓜大使館等國家駐華使節，以及多國學生、新住民共同參與國際挑擔奉飯直播，讓大家藉由實際手作來體驗及感受客家的文化。

「非常開心看到新北市客家族群團結一起及來自全世界30個國家使節、學生及新住民一同參加新北市義民爺祭典」新北市侯友宜市長表示，義民祭典不能忘記傳統儀式如祭祀大典、挑擔奉飯、酬神戲及祭祀的慎重精神，客家族群愛鄉愛土、忠義傳承、堅韌不拔、講情講義及奮鬥的精神永遠不能忘。「我最重要的三個信念是一、風調雨順國泰民安，再來是市政昌隆市民平安，最後是傳承傳統文化，期待用這三個信念面對外在挑戰。」

今年特別規劃了國際文創區邀請到本身擁有18年噴漆經驗是台灣第一位噴漆畫創始人”Alexander”「亞歷山大噴漆畫」、Bohemian Rhapsody（波希米亞狂想曲）、甜舖子甜點、米菈手工藝術、蔓蒂藝術 Mehndi / Henna Design、Ariel媽日系和風手作及新北市客家文創商店展示兼具在地、客庄、技職學校的藍染精品。

除此之外，今年於園區規劃客家義民中華兵器特展、四格漫畫展，民眾在這次的展覽中將能夠近距離欣賞各式貨真價實的中華古兵器，也將本次義民爺四格漫畫徵件得獎作品，展出學生所繪有關義民爺的四格漫畫，透過青年學子幽默有趣的手法及創意展現義民爺的忠義情感，感受不一樣的義民爺文化，使義民爺文化更能貼近民眾。