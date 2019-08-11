（中央社台北11日電）香港「反送中」支持者下午發起深水埗遊行，在警方未核准下，示威者遊行過後採游擊方式先後包圍深水埗、尖沙咀警署，雙方爆發激烈衝突，甚至互擲催淚彈及燃燒物，至少10名示威者被捕。

警方入夜在尖沙咀一帶採取逮捕行動後，部分示威者繼續轉移陣地，前往包圍新界西南部的港鐵葵芳站與葵涌警署，現場同樣陷入對峙狀態。

深水埗遊行是「反送中」支持者今天發起的2場大規模遊行之一。在警方發出反對通知書及上訴被駁回下，超過3000名示威者今天下午先抵達集合地點，並自動在下午3時20分展開遊行，當地街道立即擠滿大批示威者。

遊行隊伍行經附近的長沙灣警署時，警署外已有大批員警處於戒備狀態，員警並向隊伍喊話，指示威者係「非法遊行」，引起示威者不滿，雙方隔空對罵。

下午5時，遊行隊伍折返深水涉，有示威者爬上電線桿，將深水埗警署外的監視器鏡頭塗黑，警署被示威者包圍。隨後，警方開始向示威者發射多發催淚彈，但示威者不甘示弱，也以鐳射筆照向警方還擊。

但警方不示弱開始大規模清場，部分防暴警察還衝上附近的西九龍天橋逮捕示威者，不少人因此躲入附近的商場，天橋上則有一名美國之音記者的腿部被警察打傷。

在警方追擊下，部分示威者仍在深水埗警署及長沙灣警署一帶與警方對峙，整個西九龍地區的空氣中滿布著催淚彈的味道。

此時，示威者又開始轉移陣地，陸續搭乘地鐵轉往九龍的核心地帶尖沙咀，並在傍晚6時30分過後包圍尖沙咀警署。警方立即發射催彈試圖驅散示威者，但有示威者隨即挖起人行道的地磚扔向警方。

在此情況下，警方與示威者相互燃起敵對情緒。警方一面舉旗警告、一面大舉施放催淚彈；示威者則用鐳射筆照向警方還以顏色，更有示威者將易燃物扔向尖沙咀警署，一度燃起火光，警方於是開始衝向示威者，徒手將至少10名示威者壓制在地後逮捕。

部分示威者眼見尖沙咀抗爭行動遭到警方壓制，又轉移陣地趕往葵涌警署，同樣上演催淚彈與鐳射筆相互對峙的局面，截至發稿為止仍未緩解。（編輯：邱國強/林克倫）1080811