（中央社台北11日電）香港「反送中」11日在港島東的抗爭避開北角，但晚間仍傳出一名黑衣青年遭多名男子圍毆事件。施暴人士也禁止現場記者採訪，並持棍毆打一名香港電台記者。

據香港蘋果動新聞直播，11日晚間7時40分左右，有一名身穿黑衣、帶口罩的年輕男子經過北角富臨皇宮時，被約10名男子包圍，隨後追打圍毆，倒地後仍遭拳打腳踢。期間有記者上前採訪，被參與圍毆人士阻止拍攝，並持棍毆打，其中一名香港電台記者掛彩。

這名香港電台記者受訪時表示，採訪時有2名男子阻止記者拍攝，並搶走立場新聞記者的攝影腳架，拿來當棍揮舞，他因而被擊中頭部及左臂。香港電台記者表示，施暴人士身穿深色衣服，操純正的廣東話，由於事出突然，並未拍下他們的樣貌。

被圍毆的黑衣男子口部流血，警方到場後，將他送上救護車送醫。香港電台記者表示，自己曾向現場的警察報案，警方只登記他的身份證字號及電話號碼，尚未作筆錄。現場則有一名目擊者以相機拍下整個過程，表示可提供給記者追蹤。

北角「福建幫」人士5日晚間曾和示威者大打群架，之後傳出有大量中國福建居民南下香港「止暴制亂」。11日遊行原定途經北角，外界擔憂將爆衝突，但示威者後來向西轉進銅鑼灣與灣仔一帶，並未進到北角。即便如此，11日下午起，當地仍爆發多起小規模的肢體衝突。編輯：（沈朋達/邱國強）1080811