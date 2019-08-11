台北市長柯文哲，今天（11日）南下台南進行騎腳踏車拜廟行程。上午接受媒體訪問時，被問到蔡英文昨天（10日）下午出席南台灣牙醫公會挺蔡活動，是否在跟柯文哲搶醫界支持度？對此柯文哲回應，不喜歡這種「搖旗喊凍蒜的造勢大會」，更何況選舉經費又是一回事，「公股行庫董事長要攤（貪）多少錢，下次要去募多少錢」，更表示選舉經費過高，「是台灣政治敗壞的開始。」而蔡英文競選辦公室晚間也透過發言人回應，表示柯文哲稱有「公股銀行董事長每個人都貪多少錢，要去募多少錢，算一算幾十億」甚至影射作為選舉費用云云，歡迎柯文哲依法向司法單位檢舉，但若是沒證據，則要求柯文哲應該要公開道歉。

蔡英文競選辦公室發言人阮昭雄表示，貪污是法律上的重罪，柯主席繼日前謊稱總統「身邊的人都貪污」後，現在再次做出嚴重指控，慎重起見，請柯主席即刻向各界說明掌握的相關案情，並檢具證據交司法單位偵辦，只要屬實，我們絕對支持查辦到底。若提不出證據，也請柯主席正式向所有蒙受不白之冤的相關人表達歉意，不能再以個人說話風格卸責。

而針對蔡英文競選辦公室方面提出的批評，台北市政府副發言人柯昱安簡短回應，表示市長上午受訪時的說法，指的並非是貪污的「貪」，而是分攤的「攤」，兩者雖然同音但意思落差甚大，市長並無影射任何人貪污的意思。