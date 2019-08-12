今年8月1日恰巧是農曆7月1日，也就是俗稱的「鬼門開」。進入農曆七月後，總會想起老一輩耳提面命的各種禁忌，但究竟鬼月習俗從何而來呢？網路影音平台「酷瞧」近期就發布影片，討論鬼月的緣由。一名路人認為， 以前有一個「長得很醜」的人叫鍾馗，7月剛好是祂休息時間，因此鬼就跑出來了。

說到鬼月禁忌，可不是三言兩語就能說完。酷瞧整理了幾項民間習俗，包括不要半夜晾衣服、不要靠牆邊走、避免晚上出遊、避免戲水、禁止吹口哨、禁止在半夜吵鬧、不要買房或看屋、盡量少去醫院或搭末班車等。

農曆七月的民俗何其多，但究竟整個鬼月習俗是從何而來？酷瞧在影片訪問一些路人，竟意外獲得許多讓人噴飯的回應。有路人認為，孤魂野鬼太可憐了，應該被放出來，「給祂們一點愛」；還有一位形象斯文的男子說，以前有個「長得很醜」又會捉鬼的人叫做鍾馗，7月剛好是祂休息的時間，所以「鬼就跑出來玩了」。

「我覺得是有人想故意嚇人。」一位年輕男子在影片中說，有人就是想嚇人，於是把農曆七月當作萬聖節來嚇唬民眾。另一個看似活潑的男生認為，農曆七月跟一個「老大公廟」有關，因為某次「對打」過後，需要祭祀孤魂野鬼，所以才會有農曆七月。

真相只有一個！鬼月習俗究竟源自哪裡呢？影片指出，明太祖朱元璋篤信風水，深知七月就是「吉祥月」，為了讓自己獨享七月，不讓民間與其他皇族共用吉日吉時祭祀，於是派人假冒道士散播謠言，將七月定調為「不祥之月」，結果意外將鬼月流傳至今。