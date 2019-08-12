歌手陳奕迅用65首歌曲編成一首《K歌之王》，大學國文教授則用書名排列的方式教大家寫現代詩，希望能獲得新北市立圖書館「我的閱讀我做主」參與式預算活動的青睞。

新北市立圖書館指出，「我的閱讀我做主」參與式預算的活動，經過2個月的募集徵件，一共收到32件創意提案，票數最高的前三名，可獲最高10萬元預算，由館方幫你實現創意發想，並於今年執行圓夢；參與投票的讀者也可以抽百元超商禮券，投票至8月底止，歡迎大家快來為自己喜愛的閱讀活動投上一票。

從閱讀出發，新詩創作一點都不難！利用書架上的書排列組合，便可是一首首現代詩；遠從台中來的大學教授為推廣文學閱讀，特別北上參加新北市立圖書館「我的閱讀我做主」參與式預算的活動，將自己的創意教案與大家分享，另想暢遊新北市的銀髮族，則規劃新北特色見學行程，號召志同道合的夥伴一起旅讀新北。

新北市立圖書館表示，去年首度推出公共閱讀參與式計畫，選出親子桌遊體驗區、「讓孩子愛上圖書館」空間布置等方案，回響相當不錯，今年為讓提案更貼近需求，除舉辦說明會並提供全程錄影，方便無法到場的民眾線上觀看；詳細的活動資訊及票選方式，請至新北市立圖書館網站查詢或電（02）29537868洽詢。