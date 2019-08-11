中元節即將來臨，許多家庭會在普渡期間祭拜好兄弟，祈求順遂平安，不過，普渡祭祀仍有不少禁忌。網紅 486 先生就透露，鬼月拜拜時，許多人都會買一樣「國民美食」來拜鬼，但其實買這樣零食的都是傻子，恐被鬼纏身、走霉運。

「為何有人拜到傾家蕩產家破人亡？你有沒有想過？」486 先生在臉書表示，他從小在廟裡長大，從不在鬼月拜鬼的，開公司至今超第九年邁進，以前同事都會問我鬼月要拜拜嗎？他總說「拜個鬼啊，看到鬼閃都來不及了還拜？」