中元節即將來臨，許多家庭會在普渡期間祭拜好兄弟，祈求順遂平安，不過，普渡祭祀仍有不少禁忌。網紅 486 先生就透露，鬼月拜拜時，許多人都會買一樣「國民美食」來拜鬼，但其實買這樣零食的都是傻子，恐被鬼纏身、走霉運。
「為何有人拜到傾家蕩產家破人亡？你有沒有想過？」486 先生在臉書表示，他從小在廟裡長大，從不在鬼月拜鬼的，開公司至今超第九年邁進，以前同事都會問我鬼月要拜拜嗎？他總說「拜個鬼啊，看到鬼閃都來不及了還拜？」
486 先生指出，以前的人就算拜，也就是小小拜一下，燒一點銀紙給鬼，但自從好像是 80 年代吧，一開始是特種行業的鬼月拜拜時，燒大量紙錢給好兄弟，希望能保佑發大財，然後越來越多公司行號，也傻傻地看到特種行業拜很多食物、燒很大量紙錢，也希望鬼能保佑他們發財，因此，有不少人買「旺旺」來拜鬼，但他直言「這種人都是傻子，旺鬼啊，哈哈哈，因此很多鬼以為你是大戶，就緊抓著你不肯走，所以你就走霉運倒楣，身體差運勢差。」
486 先生更坦言，鬼月期間，他自己是不拜的，「你要拜我不反對，但哥真誠建議你紙錢燒少一點或者不燒，拜拜東西不要太多，適當即可。我 50 歲了，聽哥的，不會錯。」（編輯：許苡晴）