▲「蚊帳」是許多人躲避蚊子會用的必備小物，更是男人在當兵時和棉被一樣要摺得死去活來的東西。（示意圖／記者陳雅芳和翻攝自《爆廢公社二館》）
▲「蚊帳」是許多人躲避蚊子會用的必備小物，更是男人在當兵時和棉被一樣要摺得死去活來的東西。（示意圖／記者陳雅芳和翻攝自《爆廢公社二館》）

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「蚊帳」是許多人躲避蚊子會用的必備小物，更是男人在當兵時和棉被一樣要摺得死去活來的東西。而近日有網友在網路上分享他室友的爆笑行徑，看到他室友的新蚊帳，可真讓原 PO 傻了眼，網友們看完後也紛紛大呼「母湯喔，有點陰森」。

▲他的蚊帳則是用一整張黃色的布簾將床整個罩起來，而窗簾上畫著兩隻青龍圖樣，布簾下方更用了海浪花紋加以點綴，更在蚊帳的正中央上方掛上了「金麥殿」的字樣。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》）
▲他的蚊帳則是用一整張黃色的布簾將床整個罩起來，而窗簾上畫著兩隻青龍圖樣，布簾下方更用了海浪花紋加以點綴，更在蚊帳的正中央上方掛上了「金麥殿」的字樣。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》）

這位網友在臉書社團《爆廢公社二館》中 PO 出一篇文並配上相片驚訝表示，「同學你的蚊帳哪邊買的？」，只見相片中，原 PO 室友睡下鋪，而他的蚊帳則是用一整張黃色的布簾將床整個罩起來，而窗簾上畫著兩隻青龍圖樣，布簾下方更用了海浪花紋加以點綴，更在蚊帳的正中央上方掛上了「金麥殿」的字樣，網友們看完後紛紛大喊「這太牛逼啦，我也想買」。

照片曝光後，大量網友紛紛湧入留言「今晚寵幸誰？」、「燒金紙？」、「來人！快來人呀！皇上駕崩了，皇上駕崩了」、「香爐呢？三牲四果呢！你們太不尊重他了」、「農曆七月同寢室的每晚起床看到都會腿軟吧」、「笑到蟯蟲都跑出來了」、「葬儀社有賣啊」、「想當皇上很久了」、「感覺不太好」、「擺鮮花在旁邊」、「有沒有播阿彌陀佛的音樂」、「睡了起不來吧」、「像之前我公公冰櫃外的簾子」、「掀開蚊帳看看是否還健在」、「用的像龍御歸天要出山了」、「念佛機開下去」、「願安息」、「椅子要放衣服褲子鞋子跟一盆水」、「這看起來裡面是蓋往生毯」、「這樣睡比較安心嗎」、「進門都得跪著爬」、「感覺很像辦喪事用的」。（編輯：王柏文）

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