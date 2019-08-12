▲有網友在 PTT 八卦版表示，發現不少從事婚攝的友人，都靠自己的能力買房子了，好奇詢問婚攝是否相當好賺？貼文立刻引發熱議。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
▲有網友在 PTT 八卦版表示，發現不少從事婚攝的友人，都靠自己的能力買房子了，好奇詢問婚攝是否相當好賺？貼文立刻引發熱議。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

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多數新人一生一次的結婚典禮，會請來專業的「婚攝」（婚禮攝影師），捕捉婚禮當天的影像，記錄珍貴的每一瞬間日後回味。近日，有網友在 PTT 八卦版表示，發現不少從事婚攝的友人，都靠自己的能力買房子了，好奇詢問婚攝是否相當好賺？貼文立刻引發熱議，並有內行網友出面揭密該行祕辛。

▲有網友在 PTT 八卦版表示，發現不少從事婚攝的友人，都靠自己的能力買房子了，好奇詢問婚攝是否相當好賺？貼文立刻引發熱議。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

原 PO 以「婚攝真的很好賺嗎？」為題，貼文提到最近跟一些朋友聊天，發現從事婚攝的友人，都已經靠自己能力買房子了，指出「隨便接個案子就一、兩萬，甚至更多，工作時間除了拍攝，就是在家用電腦修圖」，且沒開發票、不用報稅，直呼「一個月多接幾個就削翻了」，疑惑表示「婚攝是不是真的很好賺呢？」

▲有網友在 PTT 八卦版表示，發現不少從事婚攝的友人，都靠自己的能力買房子了，好奇詢問婚攝是否相當好賺？貼文立刻引發熱議。（圖／翻攝自 PTT ）

貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「好賺啊」、「真假？來買傻瓜相機當婚攝去」、「門檻低，客群越來越少啊！現在結婚率這麼低」、「我朋友當攝影棚的，看他也不怎樣就是了」、「難賺啊，南部一堆人預算幾千塊，賺什麼？」「你是不是沒修過圖」、「我爸就是在做婚攝的，認真不好賺，每天除了修圖還是修圖」、「沒年終，勞保吃自己，少子化、不婚族」。

▲有網友在 PTT 八卦版表示，發現不少從事婚攝的友人，都靠自己的能力買房子了，好奇詢問婚攝是否相當好賺？貼文立刻引發熱議。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

此外，有熟知該行內幕的網友出面解釋「以前做過一陣子攝助，有些婚攝是婚紗攝影師技術好了以後自己摸索去練的，練得好了就可以轉去做這個，比拍婚紗輕鬆，但是拍的不好，也很容易跟客人有糾紛，畢竟一般人婚禮就一次，婚紗拍差了可以補，婚宴怎麼補，簡單說就是靠口碑」、「跟你說，很好賺，但前提是你已經做出口碑，有客人幫忙引薦和網路評價，才能案子接不完，和維持不錯的報價」、「認真修圖要 3 天，拍攝當天要到處跑」。（編輯：賴詠璿）

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