服兵役是許多男生共同的回憶，或許一生中最荒謬的事正好就在此階段發生，而在軍中遇上奇葩人事物更是家常便飯。有網友就在 PTT 問及「當兵看過最噁的事是什麼？」掀起眾人熱議，許多過來人紛紛狂曝「噩夢景象」，直呼臭到想吐…。

原 PO 在 PTT 八卦版表示，當兵最厲害的一點，就是身邊會有各式各樣的奇葩出現，聽身邊的人說他當兵時，看過有人在洗澡期間，當場拉屎在地上，接著便若無其事的直接走掉，他並好奇「大家當兵還有看過什麼噁心的事嗎？」

貼文一出，立刻引發熱烈迴響，許多網友紛紛留言「廁所門上『整面』都是大便」、「露生殖器在走廊奔跑…」「夢遺的內褲，給我直接丟到洗衣籃」、「有一次在大澡堂洗澡，有人邊洗邊拉屎…」「同袍互肛」、「整個馬桶大便都溢出來了，地上都是糞水，還停水，但是還是得大便」、「同梯有人幫隔壁床吹，認真」、「新訓有菜兵掉到糞坑，全身都是屎」、「大澡堂洗澡有人勃起」。

不過，「油水分離槽」是最多人認定最噁心的，「後山挖坑埋油水分離槽挖出來的東西」、「油水分離槽，沒有之一」、「有倒過油水分離槽挖出來的東西，那天都吃不下飯」、「油水分離槽味道如屎一般」、「清過油水分離槽再來跟我說什麼叫做噁」。（編輯：許苡晴）