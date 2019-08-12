許多女生在找對象時都特別排斥「媽寶」，究竟何謂媽寶男呢？其實顧名思義就是以媽媽為中心，任何事都聽媽媽的，就連挑女友也要媽媽喜歡、認可，不過，青菜蘿蔔各有所好，從另一個角度來看，媽寶也算是孝順乖巧的好兒子，不介意媽寶的人仍大有所在。到底 12 星座中有哪些星座的人是媽寶呢？大陸占星網站《星座屋》就公開 TOP 5 排行榜。

TOP1 巨蟹座

巨蟹座男生代表夏天的開始，這意味著他們總是像陽光一樣溫暖的照佛你，體貼細緻入微到令你感嘆。可是當妳以為他喜歡妳，並且在追求妳的時候，他居然說，我要先回家問媽媽「喜不喜歡妳，能不能追妳…」oh，my god！簡直無法忍。

巨蟹男天生敏感，很會體貼、照顧別人，總讓異性誤接受到曖昧訊息，但他們總是欲言又止、猶豫不決，他們絕對是 12 星座中，媽寶男榜首，什麼是都以媽媽為主，連自己的主見都沒有，精神上還未斷奶。

TOP2 雙魚座

說到雙魚男，大家總是情不自禁的想到「多情、愛幻想、多愁善感、天真與暖男」等字眼，可是很少人知道其實他們也是個「媽寶男」。他們總是相信這個世界充滿愛，並堅信自己的媽媽一定是最愛自己的不會害自己，所以她說的一切都是對的。

雙魚座是十二宮末尾的星座，他綜合了 12 星座的優缺點於一身，同時受水象星座的情緒化影響，性格錯綜複雜又敏感，骨子裡總像小孩一樣長不大，人為媽媽的懷抱才是最溫暖的港灣。

TOP3 雙子座

雙子座的守護星是水星，會刺激雙子的智慧，機靈古怪由此而來，但也會令人產生挑剔、緊張的情绪。因此，雙子男位居 12 星座媽寶男第三名，僅次於巨蟹與雙魚，他們總需要一個自認為安全的地方來安撫自己的緊張情緒，以及對世界的不信任感，比如有媽媽在的家，一定是安全的靠岸。

事實上，雙子男的雙重性格隱藏了媽寶的特性，從一些小細節便能看出來，比如：從小喜歡跟女生一起玩、缺乏主見、心太軟等。

TOP4 金牛座

受到金星的影響，金牛座有擅於儲藏食物和存錢的特性。金牛座的媽寶男特性就表現在，財務上無條件信任媽咪。而一個掌管財政大權的人通常具有說話權，這也直接導致小金牛什麼都得聽媽咪的，「媽咪說這支股票不能賣，媽咪說這東西太貴了…」金牛座媽媽的角色，完全充當了他的百科大全。而對於金錢的執著，也讓金牛在媽寶男這條路上越走越深，很難有翻身的一天。

TOP5 摩羯座

摩羯座受到土星的影響，性格務實乖巧，擅長傾聽別人意見，於是乖寶寶摩羯座在生活中是一個典型的媽寶，就像父母手中的提線木偶。媽媽說什麼都是對的，做什麼都要問過媽媽，毫無主見。而魔羯男的口頭禪就是「我媽媽說…」

不過，摩羯座的人非常善良，因此，若是媽媽做出了什麼「不善良」的事，他們無法認同的話，久而久之變會醒悟、厭惡，從而慢慢樹立自己的人生觀。（編輯：許苡晴）