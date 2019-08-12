針對香港反送中昨晚引爆港警射穿女性眼球一事，民進黨秘書長羅文嘉今（12）日受訪時表示，民進黨一直在關心香港的情勢發展，這些惡警直接持警棍，在破壞整個抗爭行動，他呼籲香港及北京當局，尊重香港公民爭取自由的意志及權利。

香港反送中支持者昨天發起2場遊行，入夜均爆發衝突。其中，尖沙咀警署外有警民互擲催淚彈及燃燒物；警方更在港鐵站內無差別發射催淚彈及壓制示威者波及乘客，引發全球震驚。

對於港警的攻擊民眾的行徑，羅文嘉表示，民進黨中央一直在關心香港的情勢發展，對於一波又一波一拳又一拳。香港市民公民參與到爭取民主抗爭運動，昨天晚上看到直港警直接對著地鐵站發射催淚瓦斯彈，還造成女性參與者右眼幾乎是永久失明。

羅文嘉指出，我們也看到，這些惡警直接持警棍，在地鐵的手扶梯無差別的毆打任何人。甚至把群眾推一下手扶梯，還看到更多身著黑色抗爭者衣服，其實是來自於及可能警察或軍警人員愛整個抗爭行動。在破壞整個抗爭行動。

羅文嘉說，這些一項一項、一條一條，不管透過文字或是影像傳播到全世界，站在民進黨的角度，我們想提醒香港當局，想提醒北京當局，請不要漠視香港公民爭取自由的權利，也請不要忽視全球所有關心民主自由的人士、團體組織、國家，對香港人爭取自由的支持。

羅文嘉強調，民進黨作為台灣執政黨，作為長期從爭取民主自由過程過來的一個政黨，我們一方面要表達對香港公民的關心，希望他們能夠避免一再受傷，同時也希望他們爭取民主的行動，能夠得到善意的回應。

他說，民進黨也懇切希望北京也好、香港也好，能夠真正珍惜，尊重香港公民爭取自由的意志及他們的基本權利。