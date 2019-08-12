香港反送中活動越演越烈，爆發流血事件，不論是港人還是投資人，每到周末就繃緊神經，而港股在2個月內指數也跌近4%，在亞股中跌深。首當其衝的除了是旅遊與零售業，也有許多在香港的外資企業暫停投資，甚至考慮撤出部分業務，香港做為頂尖的亞洲金融中心地位已逐漸鬆動。

自6月9日起反送中遊行後，直到現在幾乎每周末都有示威抗議活動，一開始港股還沒什麼反應，尤其6月10日港股開市不跌反升，來到27000點。但隨著街頭抗議聲浪不斷，6月12日港股下挫1.7%，反而是亞股中最慘，而上周五收在25939點，算算2個月港股跌幅達3.9%。相較同一時間，台股從10566點下滑到10494點，約跌0.6%，港股確實跌深。

尤其港股上周更是大跌，恆生指數一周累計下跌979點，跌幅達3.6%，收25939點。主要是美國總統川普宣布再度對中國大陸進口商品加徵關稅，並把大陸列為「匯率操縱國」，大陸也反擊表示要暫停購買美國農產品，再加上香港街頭流血事件不斷，內憂外患更讓港股雪上加霜。

香港政局不穩、社會動盪，首當其衝的就是占香港經濟約20%的旅遊業和零售業，且已有多國把香港列為旅遊警示。媒體也報導，其中7月住房率和來港人數大跌「兩位數」，從香港出發的旅行團更是暴減5成，旅遊業者甚至考慮放無薪假。香港當局甚至以「面臨比SARS與2008年金融危機還嚴重」來形容這次反送中的影響。

香港作為亞洲最開放的金融中心之一，直到現在香港仍享有獨立於中國大陸以外的關稅地位，還未被美國列於徵加關稅的地區，事實上也有許多商品自香港轉出入中國大陸。許多學者憂心香港亞洲頂尖金融中心的地位，可能大不如前，尤其北京當局可能計畫讓香港金融中心的地位被上海或其他城市取代。

也因為香港政局的不穩定，許多香港人因政治立場而改變消費行為，部分香港富豪開始把資產轉移到海外，就連外資企業也緊皺眉頭，之前聯博香港大中華區首席經濟學家紀沫就提到，原本英國脫歐，倫敦有些企業想把部分業務帶到香港，有些外資也考慮擴張香港市場，但因為反送中事件，讓企業界不得不暫緩投資。

而這件事情，就連鴻海集團創辦人郭台銘也曾示警，早在一開始反送中活動時，他曾在臉書發文，「逃犯條例」若處理不當可能造成香港社會的分裂，而破懷了香港做為幾十年來最自豪的自由與繁榮最核心價值。

不過郭台銘也提到，許多香港的外商考慮把辦公室搬到台灣，因為台灣有產業技術、距離中國大陸也近，若再加上稅賦的優惠，那麼反而是給台灣機會。香港反送中爭議，給國人反思「一國兩制」，也考驗往來兩岸三地的台商或是世界級企業，不論是否受美中貿易影響或是憂心香港經濟，在密不可分、緊密的全球產業供應鏈裡，如何布局與降低風險已經成為當代最關鍵課題。