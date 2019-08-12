▲如果買了便當店家忘了附贈餐具，那該怎麼吃？許多人常常為了這種問題在頭痛，甚至用了一些稀奇古怪的東西來「充當餐具」。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》和 pixabay ）
▲如果買了便當店家忘了附贈餐具，那該怎麼吃？許多人常常為了這種問題在頭痛，甚至用了一些稀奇古怪的東西來「充當餐具」。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》和 pixabay ）

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如果買了便當店家忘了附贈餐具，那該怎麼吃？許多人常常為了這種問題在頭痛，甚至用了一些稀奇古怪的東西來「充當餐具」。近日有網友在網路上發出一篇文告訴大家，「沒有餐具的時候，該怎麼吃便當」，他使用的方法紛紛讓網友大推「超級牛逼」。

▲正常筷子。（示意圖／翻攝自 pixabay ）
▲正常筷子。（示意圖／翻攝自 pixabay ）

這位水電工網友在臉書社團《爆廢公社二館》PO 出一篇文章表示「電線真是水電工的好朋友，註：2mm 平方才夠硬」，從他 PO 出的相片中可以看到，眼前香噴噴的大雞腿便當，旁邊還有三道配菜，而沒有筷子的原 PO ，手上竟然是拿著有點硬度的 2mm 平方紅色電線，比起一般筷子的尺寸，根本細了一半，甚至好像還有點歪歪的，而同行看到後紛紛興奮留言「冷氣的 2 分管才好用」、「工地鐵絲很多可以用啊！台灣水電工路過……哈哈哈」、「身為版模工，不用螺桿讓你知道什麼叫筷子真的不行」。

▲沒有筷子的原 PO ，手上竟然是拿著有點硬度的 2mm 平方紅色電線，比起一般筷子的尺寸，根本細了一半，甚至好像還有點歪歪的。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》）
▲沒有筷子的原 PO ，手上竟然是拿著有點硬度的 2mm 平方紅色電線，比起一般筷子的尺寸，根本細了一半，甚至好像還有點歪歪的。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》）

而此篇貼文一下就突破 5000 人按讚，除了同行，更有更多的網友留言表示「如果便當不夠熱，接上電還能夠加熱，多麼棒啊」、「呷銅呷鐵」、「麥啊捏啦，銅線漆包都是工業用，碰到便當的熱和油都會溶出一些東西出來，手洗乾淨用挖的都還比較安全，誠心建議」、「把盒子上面的蓋子，撕下來用還比較好一點」、「我會把便當盒拆下撕開折像湯匙，用電線整個看起來就覺得會吃下不好的東西」、「下次修車工可以用扳手吃便當了」、「吃完撥線還能剃牙」、「差點看成拜拜的香腳」、「鎂鋅銅錳全都有了」。（編輯：王柏文）

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