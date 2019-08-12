你有這種困擾嗎？ T 恤穿了一段時間後，因為穿脫、洗衣等關係，領口漸漸變成醜醜的荷葉邊，穿出門都會給人沒什麼精神的感覺，甚至很喜歡的衣服變成這樣也不好意思再穿出門，也只能把荷葉邊衣當成睡衣。不過現在荷葉邊有方法可解決了！日本洗衣博士在節目上揭露「神招」，讓醜醜荷葉邊消失不見。

日本節目「 ZIP！ 」情報節目這個星期研究起 T 恤領口荷葉邊的問題， T 恤穿起來不悶熱、款式多，穿脫方便成為主流衣著。缺點就是領口很容易因為洗衣後水分過重，導致領口鬆垮。再怎麼喜歡的 T 恤一旦變得鬆垮，就不太敢穿出門了。對此，洗衣博士神崎健輔透露以下步驟，直接解決荷葉邊。

第一步、折領口泡冰水

先將領口反覆折疊成波浪狀，再浸泡冰水緊緻纖維，最後用捏飯團握法的方式擠出水分。

第二步、用手反覆「垂直」推平領口

手指抵住領口最下緣，用另一隻手從下垂直往上用平領口，反覆操作幾次。

第三步、用熨斗反覆垂直熨燙領口

用熨斗反覆垂直熨燙領口，但是不用燙到乾，還濕濕的有變平就就好。最後將領口平放於通風處晾乾。

最終實測的結果，每件衣服「荷葉邊」全都成功完全消失了！此外節目最後也指出根絕產生「荷葉邊」的方法，只要運用兩個衣架，將 T 恤的下半部也用衣架掛上，就不會因為水的重量，導致領口再度鬆垮。（編輯：潘毅）