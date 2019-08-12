翊萱日前成功瘦身，剷肉21公斤晉升「微女神」，還大尺度全裸入鏡拍攝宣傳照。她瘦身後工作運大開，首度升格包款設計師，設計一系列12種各具風格的包包，她得意撂話：「一定平價、功能性強，而且絕對百搭又耐用。」她投入設計前花3個月進行市調，除了詢問身邊姊妹對包包的期待，還拿著筆記本上街考察，猛盯著路上行人背什麼包包，看到順眼的立刻拿起手機拍下，她笑說：「不明就裡的人一定以為我是什麼偷窺狂。」

翊萱從小養成設計魂，從幼稚園開始玩紙娃娃、芭比娃娃，最多曾蒐集14個芭比，「光是幫她們搭配衣服，就可以讓我磨老半天。」除此之外，翊萱也受媽媽不少薰陶，「我們家的家訓就是不買名牌貨，我媽媽超強，她會去百貨公司看好喜愛的服飾，回家自己裁布縫製。」久而久之養成翊萱獨到的穿搭風格。

她透露菜市場是自己最常挖寶的地方，「不說你們都不知道，市場超多港貨、日貨，只要穿搭得好，風格就是一整個時髦。」她學生時代常常全身上下只花800元就搞定穿搭，朋友還猛問她穿哪個服裝品牌，她笑說：「我都會很得意跟他們炫耀是菜市牌，畢竟是人在穿衣服而不是衣服在穿人呢。」

翊萱這次和UNIBAG聯名設計，首次升格設計師，天天都有讓她燒腦的事情，不論是成本控管，或是材質選擇，都讓有選擇困難的她想破頭，她瞪大眼說：「光是一個logo吊飾，我前後就搞了3個禮拜，因為一次開模就要下3000個的量，可不是開玩笑的，每一步都得想清楚。」她投入斜槓的行列，挑戰新事物難免緊張，「年過40歲之後，會期待屬於自己的新事業，所以才會有所轉變。」她期待有所成，豪邁笑說搞不好自己以後就是平價包CEO。