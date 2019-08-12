黃曉明與Angelababy的婚變傳聞飛滿天，近日雙方多次被目擊到各自帶孩子出遊，兩人已很久沒有合體亮相，導致婚變傳聞越演越烈。近日微博上有網友爆出在上海夜店目擊到黃曉明的身影，除了身邊有數名網紅陪酒外，臨走前還被拍到與女友人「討親親」，消息一釋出再次造成熱烈討論。

近日有網友在微博上爆料在夜店巧遇黃曉明，並感嘆的寫下：「明星的婚姻真不可信！」，他透露黃曉明身邊除了有數名保安嚴實圍繞外，還有多名網紅陪酒作樂，接著釋出的其他照片中，一身黑裝打扮的黃曉明頭戴圓帽，臉上掛著大墨鏡，一路上都被一群美女包圍，甚至在上車前被捕捉到被一名女子親吻臉頰的照片，親暱互動令網友大嘆：「是準備離婚了？」

但有網友出面闢謠，聲明這系列的照片是多年前的舊照，在去年就曾被翻出來製造輿論，歌手巫啟賢也曾在微博上替黃曉明澄清，說他為人正直、對人和善親切，不料卻有人翻出多年前與友人相聚後的道別照片來抹黑他，最後甚至大嘆：「真是世道日下，妖魔亂舞」，看來這系列照片可能是在黃曉明成婚前就拍攝的。

兩人的婚姻狀況備受注目，如今照片又再次被網友拿出來討論，不少人認為這是離婚的前兆，甚至有網友覺得兩人早已離婚，所以在官宣之前雙方先「互潑髒水」以博得大眾同情。謠言四起造成網友熱議，或許該名爆料網友真的在近日捕捉到黃曉明現身夜店，但皆可能是謠言，只能等當事人出面解釋，才可能知道真相。（編輯：吳俐文）