日本的航空業龍頭全日空 (ANA)(9202-JP)，正計畫在 2020 年之後，利用無人機來提供飛天的快遞服務。

(圖片：Investing.com)

對於日本的偏鄉或離島等，這些交通手段有限的地區而言，無人機是用於生活必需品運送，以及急難物資載送的理想手段。而在今後，全日空也會考慮在人口密集的都市裡，提供同樣的服務。

自 2016 年起，全日空就在無人機的事業化問題上進行討論。該公司也於 2018 年開始，就持續在距離日本福岡市海岸不遠處的玄界島 (Genkai Island)，進行了重重實驗。運用了全日空在客機、貨機營運上所累積的技術，希望抹去人們對於無人機會墜落還有危險等負面印象。盼能鞏固營運上的安全。

日本全國有超過 420 座以上的有人居住島嶼，還有 15000 個以上的極限村落。也由於物流等配送人員的確保不易，有許多的物資只能送達流通據點，而後段的物資配送往往需要耗費許多時間及成本。

為解決這些問題，全日空因而著眼利用無人機來進行物資的配送。認為其低成本與密集性運作等特性，非常適合作為物資集散地到末端客戶間的運送手段。

而另一方面，利用電池來作為動力來源的無人機，對於碳排放的減少也可作出相當貢獻。

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