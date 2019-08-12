雲林縣政府今年度首度開辦「視障按摩據點行銷活動」，提昇縣內視障按摩據點能見度，穩定視障按摩師收入。今（12）日縣長張麗善、勞工處長張世忠等現場體驗視障按摩服務，鼓勵民眾踴躍至縣內視障按摩據點消費，照顧自己也支持視障按摩師。

縣長張麗善強調，雲林縣政府一直致力於視障者的就業輔導，而視障按摩更是一個專業的體驗，雲林縣民可以選擇鄰近住家的按摩據點享受服務，在活動期間更有許多好康活動，除了有機會刮中大獎外，集滿「視障按摩」4個字的民眾，就可以兌換玻璃保鮮雙入組或精美宣導品乙份，歡迎大家踴躍前往按摩體驗。

目前雲林縣內有46位領有按摩技術士證照的視障按摩師，每位視障按摩師均需克服困難外出學習，通過1,000~1,600小時職業訓練，並參加由勞動部勞動力發展署技能檢定中心考試通過，才能拿到這張得來不易的「按摩證照」。另外雲林縣政府每年也固定辦理「視障者按摩巡迴體驗活動」，並結合縣內各項節慶活動，協助視障按摩師多與人群接觸，並行銷自身經營的按摩據點，今年活動辦理場次也由10場次增加20場次。

勞工處長張世忠表示，「筋絡若是通，身體就健康」，除了運動之外，按摩是最好舒通筋脈的方式，推薦大家支持視障按摩業者，除了可以舒緩筋骨酸痛外，還可以幫忙視障按摩師穩定就業，是個一舉數得的好選擇。

「視障按摩據點行銷活動」自8月12日到10月4日，在雲林縣內16家視障按摩據點單次消費滿200元就送一張刮刮卡，共有5,000張刮刮卡送完為止，消費越多中獎機率就越高，還有機會把第一大獎「55吋液晶電視」帶回家。