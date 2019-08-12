上班族
▲現在許多畢業生都想自己創業。（示意圖／取自pixabay）

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現在許多年輕人畢業後想自己當老闆，就選擇自行創業，不過創業之後成功的人多嗎？一名網友就好奇在 PTT 上發問「經常有人分享自己創業成功的故事，且年紀輕輕就買車買房，看似很勵志，但真有這麼簡單？」貼文引發熱議。

原 PO 指出，最近在逛《 mobile01 》論壇時，發現有兩個故事，一個是大學時期創業做貿易投資， 25 歲就買 3500 萬房子，另一個也是白手起家創業， 25 歲買 3000 萬房子。

原 PO 提到，他們都沒有靠父母長輩出資，自己年紀輕輕就創業成功成為有錢人，各位身邊有看過這樣人嗎？我看過身邊創業最成功的，也是到了 30 幾歲才買 2500 萬的房子，常看論壇，真的讓人感覺 20 出頭歲創業，然後馬上賺個幾千萬好像很容易，有內幕嗎？

▲ 對於論壇上許多人分享創業成功的案例，讓網友感到疑惑。（圖／翻攝PTT）

貼文一出，吸引許多人回覆「別被現實遮蔽眼，失敗的人更多」、「別只看到成功的，失敗的超多」、「很多人都以為賣吃的好賺，一堆開完暴風式收攤」、「這種的都是少數，都是一個契機，多數成功背後還是有貴人的」、「如果真這麼簡單人人都發大財了啦」、「創業真的這麼簡單的話，大家還會一直擔心低薪問題嗎？」、「雖說沒靠父母，也是要有運氣跟貴人的啦，那種急速成功的案例真的很少」（編輯：張嘉哲）

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