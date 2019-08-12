蔡英文之間就未曾見面，不過賴清德近日卻頻頻與前總統陳水扁及喜樂島主席羅仁貴碰面，引發外界好奇蔡賴配是否將成形？蔡英文12日受訪時表示，她與賴清德之間的溝通沒有問題，民進黨也一定會團結。（圖／總統府提供）
民進黨總統初選後，前行政院長賴清德與總統蔡英文之間就未曾見面，不過賴清德近日卻頻頻與前總統陳水扁及喜樂島主席羅仁貴碰面，引發外界好奇蔡賴配是否將成形？蔡英文12日受訪時表示，她與賴清德之間的溝通沒有問題，民進黨也一定會團結。（圖／總統府提供）

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民進黨總統初選後，前行政院長賴清德與總統蔡英文之間就未曾見面，不過賴清德近日卻頻頻與前總統陳水扁及喜樂島主席羅仁貴碰面，引發外界好奇蔡賴配是否將成形？對此，蔡英文今（12）日受訪時表示，她與賴清德之間的溝通沒有問題，民進黨也一定會團結。

陳水扁11日下午貼出2張他與賴清德的合照，兩人笑得十分燦爛，陳水扁還在相片旁，寫下「共同舉杯為台灣祈福」，引發外界關注陳賴會，是否是「蔡賴配」的新契機。

對此，蔡英文受訪時表示，有兩點原則，首先是她跟賴清德之間的聯絡沒有問題，無論有沒有正式見面，兩人的溝通都沒有問題。其次，民進黨所有的黨員跟領導階層的人員，都深刻體悟到團結非常重要，民進黨也一定會團結。

至於台北市長柯文哲昨天爆料，指自己聽到很多公股銀行的董事長，每人要去募選舉經費幾十億元，引發綠營不滿，要求柯文哲道歉。

對此，蔡英文說，「我是覺得柯文哲市長可能要更謹慎一些，這些談話不是玻璃心的問題，而是牽涉每一個人的廉潔，與形象名聲的問題，講話確實要比較謹慎一些，而且必須要有證據」。

另外，有關基本工資勞方希望漲5％問題，蔡英文說，我們會尊重審議小組的決定，期待小組絕定可以在勞工權益社會公平跟經濟發展之間取得平衡。

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