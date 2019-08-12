台灣男性學醫學會今(12)日公布2019「跨世代伴侶性愛品質調查」，結果發現台灣40歲以下青壯年男性有4成自評硬度不理想，近5成女性認為目前性伴侶「軟如香蕉」，但進一步調查卻發現，蒟蒻、香蕉男5人僅有1人曾用勃起障礙藥物，更僅有不到1%的人因勃起功能障礙就醫。

「跨世代伴侶性愛品質調查」調查時間為期7天，針對台灣20歲以上且有性經驗的民眾，共1074位男女進行調查，其中包含537位男性、573位女性，主要了解台灣民眾對於目前自身與伴侶勃起硬度現況與看法。

調查發現，8成女性認為硬度影響性愛品質，但卻有近5成女性認為目前伴侶軟如香蕉，且有4成青壯年男性自評勃起硬度不理想，但是僅有0.05%的男性曾經因勃起功能障礙就醫。

台灣男性學醫學會理事長張宏江指出，男性勃起硬度分為4級，依照硬度高低依序為4級小黃瓜、3級帶皮香蕉、2級剝皮香蕉和1級蒟蒻。

林口長庚醫院男性學及婦女泌尿科主任陳煜補充，輕度勃起障礙如同帶皮香蕉，硬度不如小黃瓜，能順利進入陰道，但容易分心軟掉，或是無法完成高難度體位；中度勃起障礙就像剝皮香蕉，略微充血有硬度，但卻無法順利進入陰道；重度勃起障礙就像蒟蒻，會充血但完全沒有硬度。

陳煜表示，根據門診統計顯示，勃起功能障礙並非年長者專利，40歲以下男性因勃起功能障礙求診比例已高達20至25%，可能與人類壽命變長，但飲食不佳、熬夜等影響造成老化變快，加上年輕人就醫接受度高，以及性行為較早所致。

陳煜強調，根據調查發現，治療後有85%至90%患者可達到4級勃起硬度，因此有勃起功能障礙的男性，千萬不要隨意在網路上購買來路不明藥品，應正視自身問題，尋求正確管道，接受診斷與治療，才是解決問題的最佳之道。