日本街道在外人眼裡看到是相當乾淨又整潔，不僅如此就連街上垃圾也相當少。對此就有網友疑問，表示幾十年前日本的街道也相當多違停，為何十幾年過去後卻能做到車道淨空？針對此問題，就有內行人跳出來解釋。

日前有一名網友表示，自己觀看了日本 30 、 40年前的影片，發現影片中車道兩旁與現今的台灣差不多「停好停滿」，但對比現在，日本街道已不如以往的車滿人滿，反而大量減少違規停車，市容相當整潔又乾淨。這樣的情形，讓原 PO 疑惑問道「日本怎麼做到的」？

針對此問題，就引起相當多人的討論，其中就有網友解釋關鍵點，直言「日本買車一定要車位證明 + 大眾交通發達」、「要有個人車位才能買車啊，真希望台灣也能有這一天」、「買車要有車位 + 大眾運輸發達 + 加強取締」、「重罰，車位，車價」表示日本因為法規嚴謹，以及交通完善，所以才能大幅減少違停的情況。

另外，也有許多人直言「日本停車場很貴阿！ 10 分鐘 300 日圓」表示停車場的高價格，也促使許多民眾減少開車的想法。

對此現象，就有不少網友也紛紛感嘆「是台灣政府無能還是日本政府太厲害？相同的問題人家以及解決，台灣到現在還在半死不活中」、「台灣就是寬鬆執法阿！規定再嚴格也沒什麼」、「台灣政府根本不抓啊，檢舉只是叫來開走」認為台灣法規儘管再嚴格，真正執行確實的也不夠多，才會使得街道上有相當多的違停車輛。（編輯：陳雅雲）