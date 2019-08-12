香港民眾今（ 12 ）日於香港國際機場發起示威活動，嚴重影響機場運作，香港機場管理局 16 時宣布，除已完成航班登機程序的離港航班，以及正前往香港航班外，今日所有航班全部取消。其中，包含華航、長榮、國泰等航空宣布，今、明兩日往返台港間的航班取消，影響人數恐達上萬人次，國泰航空也警告，旅客若非必要不要前往機場。

香港機場管理局今日 16 時宣布，除已完成航班登機程序的離港航班，以及正前往香港航班外，今日所有航班全部取消。據了解，直到 13 日上午 8 時止香港機場將暫停亞洲國家出發至香港航班，已起飛航班將被轉降。

國泰航空表示，已獲香港機場管理局通知，由於香港國際機場正舉行公眾集會，今日所有的離港航班已取消，建議旅客若非必要不要前往機場。國泰航空統計，今日取消台北－香港 9 班、香港－台北 8 班、高雄－香港 2 班、香港－高雄 1 班。

長榮航空指出，受到香港國際機場運作異常影響，今、明共 14 架次往返香港航班取消，包含 12 日台北－香港 BR871 、 BR857 、 BR809 、 BR827 ，香港－台北 BR872 、 BR858 、 BR810 ； 13 日台北－香港 BR891 、 BR851 、 BR867 ，香港－台北 BR828 、 BR892 、 BR852 、 BR868 ，初步統計影響 2,000 人。

華航表示，受群眾於香港機場集會影響，機場運作已嚴重受阻，所有航班登記服務均暫停；除已完成航班登機程序的離港航班，以及正前往香港的抵港航班外，其餘今日所有航班已全部取消。明日 CI922 香港－台北取消。