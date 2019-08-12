用圖文的力量征服讀者的宇宙，是許多創作者的夢想，來自創夢市集第三梯次的團隊「緹拉兔」也不例外。創辦人張元婷自 2012 年開始，跑遍各大展會，用她筆下溫暖又可愛的「緹拉兔 Tilabunny」，創作出各式各樣夢幻周邊商品。歷經 7 年的磨練，她獨當一面、為自己筆下的 IP 談判海外授權，也積極與不同性質的創業團隊如桌遊設計、遊戲業者合作。

努力為緹拉兔尋找市場的各種可能，張元婷說：「緹拉兔不只是一隻兔子，而是創業。這些合作都是尋找能讓她生存的機會。」

同人誌刮起的兔子炫風，讓她從南半球飛回來創業

時間拉回 2012 年，張元婷在慧邦遊戲已經待了將近 4 年的時間，「我每天沒日沒夜地畫『神來也麻將』的人物，真的畫到已經不知道自己在畫什麼，下班畫的兔子，就成為我的生活重心，」她說。

幫助張元婷離開職業倦怠的泥淖，是這隻兔子最初的使命。越畫越上手的張元婷，開始將兔子結合自己的熱愛美食、嗜甜的個性，讓兔子與自己成為生命共同體，「緹拉兔」形象因此成形。2013 年張元婷決定離開遊戲業，至澳洲打工度假 1年，利用閒暇時刻創作，再委託台灣的朋友在同人展擺攤買商品。計劃趕不上變化，2014 年要再續簽證時，台灣的朋友卻告訴張元婷，緹拉兔屢屢在展會上受到熱烈迴響，好到她一個人顧不了。

「這是我第一次對自己的創作有信心。我決定放棄第二年的簽證，回來台灣專心創作、專心擺攤。」

三招拆解創作者的「擺攤心態」：創公司、立品牌、授權出擊

2015 年張元婷原先以「Mrs. Tina（Tina 小姐）」闖蕩台灣各處的 CWT 同人誌特展，最先為了增加粉絲對自己創作共鳴，她不只畫緹拉兔，也畫其他二創作品。但有趣的是，即便二創都是廣為人知的動漫創作如「庫洛魔法使」、「美少女戰士」，但緹拉兔的周邊銷售成績竟然都勝過二創。這是她頭一次心底冒出：「是否該叫『緹拉兔』為品牌名」的想法。

「只是當時我沒有勇氣，好怕改了名字就沒人知道是我。」當時張元婷正要轉戰更大規模的展會如「Digital Taipei 台北國際數位內容交流會」及國際授權展，尋求更多曝光。即使外在活動看起來忙碌，但張元婷明白自己仍敵不過創作的自卑，依舊在原創與二創間掙扎。然而就在一次授權展的機會，張元婷認識「九藏喵窩」的創辦人陳仲君，他建議張元婷不要停留在「擺攤心態」，容易限制自己。

「九藏（陳仲君）鼓勵我要勇敢拿掉二創，專心建立「緹拉兔」品牌，而且要試著做圖像授權，才能讓緹拉兔走出去。我才知道擺攤心態是一種困境，我沒前進就不會知道下一步在哪裡。」2017 年 6 月張元婷成立公司「緹拉設計」，正式改以「緹拉兔 Tilabunny」為品牌名。

收集數據，有益創作健康循環

不同於其他創作者多以兼職狀態的方式，張元婷敢於成立公司、「把整顆頭都洗下去」的心態，或許是她能堅持這條創作路的最大動能。不過要在市場上生存，擁有膽識並不能真正帶來商機。

「我對於怎麼經營品牌、營運公司根本一竅不通，當時我的朋友『小島動畫』，同時也是創夢市集投資的團隊，就建議我參加加速器，他們說會改變一生，哈哈我就去。」一開始張元婷也不理解加速器能替創作者帶來什麼，三個月後她才知道，加速器簡直就是「魔鬼夏令營」。

「無論是布克文化總編輯的賈俊國做我們導師，或是創夢市集的團隊給的建議，都讓我重新認識自己。」

張元婷說進來創夢市集的第一件事，就是不斷被導師逼問有多了解自己的商品及銷售情形。「我印象很深刻。老師問我賣最好的商品是什麼、庫存有多少、成本與利潤、怎麼規劃創作循環，我都說不出來，只能回答『我再回去查』。那一刻我才知道自己多麽憑感覺做事。」

張元婷說創作者總以為會畫畫就無敵，卻時常缺乏商業思維經營自己。「知識不足、沒有看清自己賣的優缺點，很難經營生意、開發商品。創業不是隨心所欲。」

熱情不能當飯吃，創業的戰局在商場、在生存意志

創作世界的確迷人，但要以此為志、同時保有熱情與生存空間卻是異常辛苦的事。

經歷這麼多的嘗試，緹拉兔也有些亮眼的表現：2017 年授權給中國樂帶的紙膠帶，2 個月內創下售出 35,000 捲的佳績，讓對方在合約未滿時就積極與緹拉兔提續約；2018 年 9 月緹拉設計與伊甸基金會合作，授權緹拉兔圖像於公益月餅系列包裝；與莫仔桌上遊戲公司合作的「來杯兔兔」隨身桌遊，也在2018 年 10 月的德國桌遊博覽會（Essen Spiel 2018）及 11 月的日本桌遊展（GameMarket）上開賣。

這一連串的市場試驗，或許還不到賺大錢，但卻是創作者中少有的堅持與成績。張元婷說，近兩年讓她最受傷的，倒不是焦慮自己的創作終點，而是同業對彼此的耳語。「好多人會說緹拉兔怎麼變得好商業，開口閉口都在想賺錢，我聽到會很難過。」張元婷說自己對緹拉兔的願景始終如一，就是佔領每個粉絲房間的每一處、每一個物品。

「我們常在授權展聽到有人抱怨沒有廠商問合作。說真的，你的創作品牌沒有活超過 3 年不會有廠商敢找你。誰知道明年你還在不在？創作當創業就是這麼殘酷。紅之前，你得先求生存，才輪得到你。」

外表看似什麼都圓融的張元婷，幻想自己被滿坑滿谷的緹拉兔包圍時，眼裡可是燒著大大的火炬。「我想把作品轉換成實際數字，讓市場知道我的創作是有用的武器。」張元婷的話，像是宣示緹拉兔不只是愛吃甜點、愛做夢的軟妹而已，她要的緹拉兔，是能禁得起市場考驗、走出自己一條路的硬兔子。「難過一下就好了，」張元婷說完自己大笑，「因為等等又要畫畫，想新的主題。」

有紀律的面對自己的沮喪、投入創作，或許也是創作者要學習的創業黃金準則之一。