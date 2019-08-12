溪州國小校園5棵楓樹
▲溪州國小校園原有5棵楓樹配合施作道路拓寬工程，校方移植至「安全地方」，遭民眾懷疑被「出賣」。（圖／記者陳雅芳攝，2019.08.12）

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青青校樹「是賣了？砍了？還是枯了」，彰化縣溪州國小校園靠農家路旁原有5棵楓樹1年多前遭校方移植至「安全地方」，民眾懷疑遭盜伐，縣議員黃盛祿今（12）日請溪洲國小前校長陳金鍠說明澄清，校方已在8月初將五棵楓樹移植回來，並未遭盜伐。

▲縣議員黃盛祿針對溪州國小校園靠農家路旁原有5棵楓樹1年多前遭校方移植至「安全地方」提出質疑。（圖／記者陳雅芳攝，2019.08.12）

陳金鍠表示，107年配合鄉公所爭取的通學步道工程以及要設置快樂農場，將會受影響的5棵楓樹先行移植，熱心的余姓校友就把5棵楓樹移植到他私人處所先行安置；沒想到，營建署還沒讓鄉公所執行工程，也因此，5棵被移植的楓樹一直未種回校園內。

▲前校長陳金鍠說明澄清107年配合鄉公所爭取的通學步道工程以及要設置快樂農場，楓樹才先行移植。（圖／記者陳雅芳攝，2019.08.12）

陳金鍠表示，緊鄰校園的農家路原本要拓寬作為通行步道，去年3月公所向營建署申請通過後，5棵在圍牆旁的楓樹需內移，但因學生在該處經營食農教育的農場，擔心移植後的樹木具危險性，因此去年4月先由余姓校友協助將5棵樹安置在他私人安全地方，原本預計去年底就可將樹移植回校，不料工程遲未發包，延宕至今。

▲前校長陳金鍠說明澄清，校方已在8月初將五棵樹移植回來，並未遭盜伐。（圖／記者陳雅芳攝，2019.08.12）

陳金鍠說，今年8月他調到其他校服務，認為有必要將校務交接清楚，請余姓校友在這個月初將5棵樹移植回校，並往內移種植，以便往後工程施作時，不必再移動校樹，對於外界的誤解，讓他對時常捐樹給學校的余姓校友感到抱歉。黃盛祿說，由於鄉民們不知道原有的5棵楓樹到底是流落何方，因此，上個月就開始向他反映，又剛好是暑假期間，一時之間也找不到5棵楓樹的下落，才會造成民眾懷疑5棵楓樹被「出賣」。

▲溪州國小校園靠農家路旁原有5棵楓樹1年多前遭校方移植至「安全地方」，民眾懷疑遭盜伐。（圖／記者陳雅芳翻攝，2019.08.12）

黃盛祿強調，現在的校園綠樹一般不會一一登錄為校產，恐怕造成管理漏洞，現在的綠色資源彌足珍貴，應列為校產，詳加記載交接。

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