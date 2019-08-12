掃到颱風尾！利奇馬颱風遠離，今（12）日從清晨開始為中部不斷帶來強降雨，三小時累計雨量逼近一百毫米，使得花壇和秀水部份街區淹大水，彰化市八卦山上培元中學路段出現淹水，車輛陷在水中動彈不得，縣府啟動「緊急監測應變」機制，呼籲民眾外出、行車要特別小心。

利奇馬颱風偏移，危害中國大陸沿海地區，颱風雖然以遠離，不料所引進的西南氣流，12日清晨開始，就為中台灣帶來驚心動魄的強降雨，豪大雨等級的雨勢一直下不停，直到上午九點半過後，才有短暫性停歇；由於雨勢過大，高速公路車行速度較慢，讓台74線快速道路通往快官交流道處，塞車近1公里。

彰化市從11日傍晚開始下雨，雨勢持續到12日，彰化市涵洞也有出現積水情況，位於八卦山通往培元中學的路段，出現長約30公尺的積水區，有車輛行駛積水區而拋錨，為了安全起見，相關單位將該路段先封閉，在積水路段之前用交通錐來提醒用路人。

此次的豪大雨主要在北彰化一帶，從凌晨到上午11點，彰化市雨量達到151毫米，秀水鄉96毫米、花壇鄉75毫米，南彰化的雨量並不多。

彰化縣水資處長陳詔慶表示，光是三小時所累計的雨量就逼近100毫米，使得彰化、花壇和秀水等鄉鎮市部份街區都淹大水，部份區域的車輛有如在路上行舟；縣府也啟動「緊急監測應變」措施，所幸雨勢來得急、水退得也比較快，但還是呼籲外出民眾、或行車駕駛都要特別小心。

在鹿港鎮、福興鄉拍攝到天空出現疑似龍捲風，埔鹽鄉也有網友在臉書社群上傳照片，指龍捲風掃過，家附近菜園、工廠貨物被狂風捲得一片凌亂狼藉，目擊民眾也都感受到龍捲風災情的震撼。