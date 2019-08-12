陳柏霖撞衫　Leo王穿女裝偕「龐克頭」陳庭妮逛LV快閃店
▲路易威登 2019 秋冬女裝快閃店開幕，陳柏霖、陳庭妮、Leo 王等多位明星出席。（圖／LOUIS VUITTON提供）

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路易威登繼去年以旅行硬箱造型打造全透明玻璃材質的快閃店後，今年再度於 BELLAVITA 寶麗廣塲施展創意，重現藝術聖地龐畢度的搶眼風格打造 2019 秋冬女裝快閃店。近來甚少露面的陳柏霖特別現身卻「撞衫」，新出爐的金曲歌王 Leo 王首度穿上裙裝，和頂著浮誇「龐克頭」的陳庭妮，一起搶先鑑賞。

▲許久未見的陳柏霖，出席路易威登 2019 秋冬女裝快閃店開幕活動。（圖／LOUIS VUITTON提供）

一身休閒的灰色地球毛衣搭配黑褲與休閒鞋，陳柏霖一露臉就自招身上的行頭早就亮相過，算是「撞衫」自己。頂著一頭「龐克頭」的陳庭妮，笑稱看到快閃店很像回到巴黎，自己欣賞路易威登這次非常前衛又帶點復古的元素。

▲陳庭妮頂著「龐克頭」亮相。（圖／LOUIS VUITTON提供）

而人高馬大的金曲歌王 Leo 王，為了首次參與的精品時尚派對，第一次嘗試穿裙裝，看起來一派輕鬆的他，絲毫不怯場，甚至相當有自信地表示，因為身高夠，使得這身打扮看起來很不錯。 

陳柏霖撞衫　Leo王穿女裝偕「龐克頭」陳庭妮逛LV快閃店
▲Leo 王首度嘗試穿裙裝，頗受好評。（圖／LOUIS VUITTON提供）

龐畢度中心，一座充滿驚喜的當代建築，座落於巴黎歷史街區展開特有的迷人對話，不僅成為路易威登 2019 秋冬女裝秀場的設計靈感，女裝藝術總監 Nicolas Ghesquière 更運用龐畢度經典的紅、藍、黃、綠色彩，注入於 80 年代元素，並融合在他擅長帶有未來感的科幻風格中。

▲路易威登 2019 秋冬女裝快閃店店照。（圖／LOUIS VUITTON提供）
▲2019 秋冬女裝秀謝幕照。（圖／LOUIS VUITTON提供）

並延伸此概念打造位於 BELLAVITA 寶麗廣塲一樓中庭的快閃店，揉合正式與奇幻的力量，呼應前衛摩登的 2019 秋冬女裝新作，展示著服裝、皮件、飾品、鞋履，與全球獨賣商品。最受矚目的，當然是以復古電視的「雜訊感」，重新詮釋經典 Monogram 的 LV Pop 系列，特有的迷幻圖騰貫穿服裝與配件。

▲左：Twist BB手袋 NT$124,000，右：全球獨賣 LV Pop T-Shirt NT$25,000。（圖／LOUIS VUITTON提供）
▲路易威登 2019 秋冬女裝快閃店，重現龐畢度建築風格。（圖／LOUIS VUITTON提供）

路易威登 2019 秋冬女裝快閃店
時間：即日起至 8 月 28 日
地點：BELLAVITA 寶麗廣塲 一樓中庭

▲董若彤一身街頭風格辣秀美腿。（圖／MINOSHIN提供）

同場加映，微風信義 3 樓開設的 MINOSHIN 美之心街頭時尚快閃店，將韓國天王 GD 御用品牌 We11done ，及歐美時尚圈潮人必備的 Helmut Lang、N°21、BALMAIN 聚集於此。

名媛董若彤穿著 We11done 最新系列 Oversized 連身衣搭配上 N°21 老爹鞋，手拎目前熱賣的 DELVAUX Pin bucket 包款，一身甜美街頭風前來逛店。而翁馨儀則是拋開過往風格，穿著 BALMAIN 連身衣配上 N°21 手袋，以俏皮可愛的街頭少女 Look 亮相。

▲翁馨儀搶先逛 MINOSHIN 美之心街頭時尚快閃店。（圖／MINOSHIN提供）

除了高端街頭服飾之外，更獨家引進義大利潮牌 GCDS 限定推出的唇彩，全系列 Hype 透明潤色唇膏、Blinghoe 幻彩豐唇膏、紅絲絨 Velvet 啞光唇膏，以及最特別的 marijuana 420 魔幻綠唇膏，能隨唇溫變色，引發話題。

MINOSHIN 美之心街頭時尚快閃店
時間：即日起至 8 月 30 日止
地點：微風信義店三樓

▲「比基尼特色快閃店」現身信義區。（圖／AIR SPACE提供）

AIR SPACE 則是推出「比基尼特色快閃店」，以粉紅波西米亞渡假風打造，擺有紅鶴造型泳圈的粉紅球池，還有充滿熱帶風情的更衣室，搖身一變成為最吸睛的熱門拍照打卡區。現場試穿體驗還有一系列限量贈禮活動，快去朝聖吧！

AIR SPACE 比基尼特色快閃店 
時間：即日起至 8 月 31 日
地點：信義威秀一樓

▲連更衣間也美到成為近期火紅的打卡熱點。（圖／AIR SPACE提供）

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