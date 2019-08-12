為減輕大陸暫停47個城市赴台自由行衝擊，金門、澎湖、連江等三離島府會首長及相關單位主管，今(12)日連袂拜會國台辦台灣事務辦公室主任劉結一，並提出5點訴求，期盼爭取金馬澎小三通相關旅遊政策續行，相信後續能獲陸方善意的回應。

此行前往北京拜會國台辦的三離島府會首長包括，金門縣長楊鎮浯、議會副議長周子傑，澎湖縣長賴峰偉、副議長陳雙全，連江縣長劉增應、議長張永江及立法委員陳雪生。

會中，三離島提出多項共同期待與建議，主要內容包括：

一、 續推動小三通「應通盡通」、「能通快通」。

二、 此次公布之暫停47個城市赴台自由行，金門、馬祖、澎湖應區隔對待，排除在外。

三、至少維持小三通自由行20城市試點（包含福州、廈門、漳州、泉州、龍岩、溫州），使金馬澎小三通自由行維持一定量體，穩定地方產業經濟。

四、福建省以外赴廈門、泉州、福州延伸遊金門、馬祖之一次性大通證政策，仍應維持，並擴大推動，以三人組團方式即可入境金門、馬祖與澎湖，亦仍可辦理落地簽。

五、希望持續鼓勵大陸居民組團赴金門、馬祖、澎湖旅遊，勿再限縮。

對此，國台辦主任劉結一回應，完全理解三離島的需求，也清楚小三通對於兩岸和平發展至關重要，在對台政策的決策與推動上，仍會考慮對小三通政策之影響，與金、馬、澎三縣居民之福祉。

針對於蔡英文總統於今日下午質疑，三位離島縣長到北京拜會國台辦之行，是否已向中央政府報備一事，並請陸委會進行了解，金門縣政府表示，縣長楊鎮浯相關赴陸報備程序，已依規定事先報備並獲中央同意後方出行，並無違規偷跑。