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▲朱延平被大陸抹黑，反駁發文。（圖／朱延平臉書）

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大陸國家電影局本月7日下令禁止大陸影片參加金馬獎，電影基金會董事長朱延平當時就表示，台灣的門從來沒關閉過，希望電影回歸電影，但過沒幾天，大陸網友就扭曲發文，說朱延平在講座上分享「自己如何利用大陸資金打壓大陸電影人及振興台灣電影」，讓他無奈在臉書發文，反駁從未說過這些話。

大陸網友日前網路發文，指朱延平在新加坡的導演講座會上，暢談如何利用大陸資金振興台灣電影、打壓大陸影人，更以《赤壁》舉例，說他用趙薇幫林志玲抬轎，整篇PO文傳遍網路，導致大陸影人私訊朱延平，質問他「怎麼可以做這種事？」

朱延平無奈喊冤，於臉書表示「沒有一句是從我嘴裡說出來的」，被對岸網軍黑的莫名其妙，更否認去過新加坡參加論壇，他們卻可以把荒謬言論寫成一篇篇文章，「大家都努力推動兩岸文化上的交流…..現在的局面只能說…心痛」。

最近被大陸網軍黑的莫名其妙，匪夷所思⋯從來沒說過的話，都塞在我嘴裡⋯根本從來沒有去新加坡參加過什麼論壇，也可以言之鑿鑿地寫了一大篇我的訪問，荒謬絕倫，狗屁不通，沒有一句是從我嘴裡說出來的⋯⋯無奈⋯大家都努力推動兩岸文化上的交流⋯⋯現在的局面只能說⋯心痛

Kevin Chu 发布于 2019年8月11日周日

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