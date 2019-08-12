行政院副院長陳其邁12日在臉書表示，一國兩制給香港帶來的不是繁榮與和平，而是在虛假的口號之下，自由與人權的向下沈淪。(圖／翻自陳其邁臉書）
行政院副院長陳其邁12日在臉書表示，一國兩制給香港帶來的不是繁榮與和平，而是在虛假的口號之下，自由與人權的向下沈淪。(圖／翻自陳其邁臉書）

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香港反送中引爆爭議，武警昨天在尖沙咀開槍射中一名香港少女，導致眼球爆裂流血，引發反送中民眾不滿，今日塞爆機場聲援。行政院副院長陳其邁今（12)日在臉書表示，一國兩制給香港帶來的不是繁榮與和平，而是在虛假的口號之下，自由與人權的向下沈淪。

陳其邁指出，昨晚是香港這顆東方明珠最灰暗的一夜。和平示威的群眾，遭到警察暴力襲擊，傳出有女性民眾可能永久失明。更令人髮指的，香港警方對著港鐵葵芳站內發射催淚彈，無差別攻擊列車及站內的幼兒或老人。

陳其邁說，港警的暴行反而引發民眾更大規模的抗爭。今日有更多香港人聚集在赤鱲角機場，用黑布蒙眼，象徵為被害女子「討回雙眼」。香港人走上街頭，只是守護一個小小的心願：能夠自由自在地漫步在成長的街道、到巷口的小食店品嘗一碗熟悉的魚蛋。

陳其邁強調，警隊鎮壓民主，代表著自由法治精神的失能，更顯示：一國兩制給香港帶來的不是繁榮與和平，而是在虛假的口號之下，自由與人權的向下沈淪。港人爭取民主自由的運動，已經獲得全球普遍的聲援與支持，紛紛嚴詞譴責港府的暴力鎮壓。

他呼籲北京及港府當局，切莫違逆民意，應正視港人對民主與自由的訴求，立即停止暴力鎮壓。否則只會激起更多香港人爭自由要民主的反抗。
自由香港，逆風前進，加油！

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