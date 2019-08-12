香港「反送中」抗爭衝突升溫，11 日香港警方驚傳朝著示威者射擊布袋彈，導致一名女性前線急救員眼眶中彈恐失明、周邊鼻骨及眉骨均碎裂而毀容，消息一出引爆香港人民怒火，號召在今（12）日下午前進香港機場抗爭，為傷者討公道。下午香港機場湧入大批「黑衣人」，使得機場幾乎癱瘓，許多航班也因此停擺。稍早更傳出中共當局恐「清場」，就連機場的網路也被切斷，現場十分混亂。一名從台灣前往香港洽公的網友康先生，晚間在臉書 PO 文分享自己原本得以順利登機，卻因為上個廁所耽誤了一點時間，硬生生被擋在登機門外，回不了台灣而滯留香港的遭遇。

香港機場今天爆發抗爭，而機場也宣布各航班停飛，造成許多旅客的行程受到影響。其中一名到香港洽公的網友康先生便剛好遇到了上不了飛機、回不了台灣的窘境，稍早他更在臉書 PO 文分享這段經歷，無奈表示：「螢幕上看到的叫做新聞，身臨其境叫做悲劇！」「因為多上了個廁所，3:10 左右過了第一個閘門，然後就像電影一樣…」

文中康先生描述當時被擋下的情況：「在距離海關門前兩步時，後方 50 公尺黑夜人突破封鎖線吶喊往我方向衝，航警攔住剛入閘的五個人連同我然後關上大門…於是我就被卡在中央無風帶，歷時一個半小時，看著飛機登機、飛走…」至於機場內的情況究竟如何？康先生也在文章中寫道：「所有店面關門、沒水、沒食物、沒網路、電話不通、連廁所都沒有，好不容易宣佈停飛把我們放出閘門，回頭花了大半小時擠過成千上萬黑衣人，潮濕、悶熱、身心俱疲…」

康先生實際和《NOWnews 今日新聞》描述當時的情況；他表示，自己下午提早到了香港機場，吃完飯後上個廁所，沒想到入了海關後，經過第一個閘門口就連機票、護照都刷了，竟然被硬生生擋下來！「我就被擋在海關門外跟閘口中間，和幾 10 個航警在一起…」後來抗爭的黑衣人衝出，有許多遊客被推擠昏倒，而現場的黑衣人醫生部隊也有上前來幫忙。

康先生描述：「後來等了一個半小時左右，確定所有航班取消，（航警）才把我們放回（海關）外面，當時機場內所有店面都已經關起來，沒有水也沒有食物，人真的太多，往香港、大陸的巴士、計程車，還有快綫都被癱瘓了將近一兩個小時…」「直到晚上 6、7，好幾個朋友傳訊息給我告知事態嚴重，且大部分黑衣人都慢慢撤出大廳，聽說恐怕會有鎮壓的情況，我才趕緊擠上機捷，回到香港市中心。」

最後康先生也提到，雖然機場內部是擠滿了人的狀況，但坐回香港本島轉接中環站卻都沒什麼人，「回到蘭桂坊（中環）酒店附近時，發現和平常沒什麼兩樣，根本與機場是兩個世界！」

【網友康先生臉書全文】