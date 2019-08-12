現任晶璽健康事業集團創辦人兼執行長的何修榕，今年受邀出任第14屆全球城市形象大使暨全球城市小姐（先生）上海賽區主席，何修榕外型端莊甜美，從事的又是健康美麗的產業，因此被封為「最美CEO」，她認為美麗不該只著重於表相，擁有內在的涵養更為重要，因此在接下上海賽區主席之後，全力投入主辦賽事，還特地邀請多年好友徐乃麟共襄盛舉。

徐乃麟不但是上海賽區總決賽的評審委員和嘉賓主持人，之前還跟何修榕一同拍攝形象影片，歡迎大家一同參與8月10日在上海舉行的總決賽。由於徐乃麟的熱情支持，這次上海賽區的選手們為了歡迎這位重量級評審，特地設計了開場舞以徐乃麟的成名曲〈紅鞋女孩〉為主題，並安排了橋段讓徐乃麟與選手們共同演出，所有選手都很熱切地期待與乃哥的共同演出，沒想到人算不如天算，徐乃麟因為利奇馬颱風影響，預定好的班機臨時停飛，無法抵達上海。

不但〈紅鞋女孩〉最後沒等到主唱，更慘的是大會主席何修榕委託徐乃麟和助理將比賽選手要穿的泳衣帶到上海，徐乃麟沒辦法飛到上海，連帶選手的泳衣也泡湯了，在苦等不到泳衣的情況下，選手最後只好穿運動服上場比賽。雖然徐乃麟最後沒法到上海，但他隔海大力支持何修榕還是起了很大作用，整場比賽就在主辦單位沈著應對的情況下，順利完成。另外還有一個插曲是中華全球城市選拔協會理事長張如君的禮服原本是由台灣賽區主席木熙衣替她帶到上海，結果木熙衣也因利奇馬颱風影響了班機，禮服到不了上海，張如君只好臨時找小禮服上場。

張如君致詞時表示，全球城市形象大使上海賽區的成功舉辦，積極弘揚上海精神，為促進文旅融合發展探索新路徑，為打響「上海文化」重要文化品牌，貢獻時尚文旅力量。雖然被颱風干擾賽事，但今年上海賽區總決賽在大會主席可修榕指揮若定之下圓滿完成。