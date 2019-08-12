（中央社台北12日電）香港警方今天表示，11日反送中抗爭中，警方「透過情報」逮捕15名「核心暴力示威者」。而自9日到今天，共逮捕149名示威者，理由是他們涉及觸犯襲警、藏有攻擊性武器等罪嫌。

然而，當媒體問到11日一名女性示威者的右眼遭員警開槍射傷，恐造成永久失明時，香港警務處助理處長麥展豪先是質疑媒體照片的精確度和真實性，更反問憑什麼斷定這名女性示威者右眼受傷是警方所為。

綜合港媒報導，香港警方下午舉行記者會，警務處副處長鄧炳強說，上述15名「核心暴力示威者」是在銅鑼灣被捕，他們身上都被查獲彈弓、鋼珠、鐳射槍等武器。

鄧炳強並表示，香港警方9至12日逮捕的149名示威者，年齡介於15至53歲，其中包括111名男性及38名女性。

他聲稱，反送中示威者對警方使用的暴力行為「越發升級」，且採取「野貓式」手法，不斷作出堵路和攻擊警方的行為。其中，有休假員警在前往警署上班的途中，被40多名示威者圍堵並發生肢體碰撞。

香港部分商場近來允許示威者躲避，並阻止警方入內搜捕，成為今天記者會另一個焦點。香港警察公共關係科總警司謝振中說，不論公共或私人場所，只要警方合理懷疑任何可能涉及刑事罪行者藏匿，「即使未有取得法庭搜查令，為免有關疑犯可能逃走，警方均可入內行使拘捕的權利」。

謝振中又說，任何故意阻撓警方執行職務者，都有可能觸犯「阻礙警務人員執行職務」罪。（編輯：邱國強/林克倫）1080812