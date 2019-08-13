有鑑於第一線搶救火災打火弟兄以及交通警察，需長期暴露在高濃度有害煙霧或是高空污的街頭，員榮醫療體系醫院即日起到12月31日，率先擴大免費幫「救難英雄和人民保母」執行免費肺癌篩檢，並推動戒菸來維護健康。

員榮醫療體系醫院提供警消人員AI + CT (人工智慧輔助低劑量電腦斷層肺癌篩檢)免費篩檢名額，並用「世界級AI肺部斷層掃描影像輔助判讀系統」來幫警消兄弟作肺部檢查；員榮醫療體系總院長張克士指出，因眾多消防與警察人員，在維護縣民生命財產安全時，常暴露在高有害濃煙場域以及高空污街頭，成為罹患肺癌高風險族群，希望擴大推展免費肺癌篩檢，來守護他們的健康。

彰化縣長王惠美表示，全台每年約有一萬多人因肺癌過逝，近六成民眾發現肺癌時都已是末期，早發現、早治療很重要，感謝員榮體系總院長張克士長期以來致力守護縣民健康。去年縣府公益肺癌篩檢方案，1600個名額中就認捐500個，今年又擴大提供免費篩檢服務，對長期暴露高危險群的警消同仁是非常好的保障。

消防局長蕭嘉政說，雖然同仁出入火場都會戴上消防面罩防護，但往往面罩拿下來後，整張臉都是黑色的，回家之後常常一連三天，吐出黑色的痰。去年局裡就有資深外勤同仁因為到員榮員生體系健檢，發現肺部有近2公分腫瘤，所幸即時安排手術治療後，目前復原良好。

張克士強調，年齡40歲且工作年資10年以上、有家族病史、有抽菸或曾罹患肺癌的警消人員，應該盡早尋找專業醫師進行門診諮詢；由於低劑量肺部電腦斷層掃瞄，仍有輻射劑量，會對身體有一定影響，建議經醫師專業評估後再安排免費肺部檢查。

已經戒菸17年的藝人秦楊去年也在員榮檢查出肺部有極微小的結節，秦楊說:「吸菸一分鐘就等於少活一分鐘」，他呼籲所有的癮君子儘早戒菸，戒菸會讓身體越來越好。