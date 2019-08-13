上班族徐小姐最近因為換了工作、趕著搬家，倉促在內湖租了一間小套房，入住幾個月後，某天洗衣機壞掉，想請房東支付修繕費，但仔細查看合約才發現，「入住超過3個月，物品損壞要共同負擔維修費用」，跟她以往租屋處由房東修繕、付費，或自行修繕後、再從租金扣除的做法有所出入，深覺自己簽訂不平等的租約。

針對徐小姐質疑房東合約內容不合法，信義房屋客戶服務部執行協理劉韋德律師表示，根據《房屋租賃定型化契約應記載及不得記載事項》規定，房東有修繕義務，但如果租賃雙方另有約定，就得依照約定事項進行修繕事宜，因此上述案例，因租賃雙方已有約定房屋修繕方式，因此洗衣機損壞，應依據合約內容，由雙方共同負擔維修責任。

劉韋德提醒，租客簽約前要仔細查看合約內容，並加註修繕項目及範圍，否則口說無憑，日後易生爭議；住商不動產企研室經理徐佳馨也建議，入住前應先確認各種家電、傢俱能否使用，尤其冷氣、冰箱、洗衣機等大型家電，都要插電試用看看，而且入住時的點交十分重要，應詳列出點交清單並拍照存證，以便退租時檢查，避免發生後續爭議。

此外，徐小姐進一步指出，帶看者與合約上的出租人並非同一人，當時帶看人自稱是屋主的合夥人，雖然覺得奇怪，因為趕著搬家，就沒進一步確認。

針對上述情況，劉韋德建議，租客可至地政機關調閱建物謄本，了解房屋所有權人是誰，若已知帶看者非房屋所有權人，可請求提出屋主委託書，如果是二房東則可要求出示轉租同意書。

如果帶看人未經大房東同意偷偷擅自無權出租，房客可尋求法律途徑維權，依《民法》債務不履行規定，向該無權出租者提出民事求償；若帶看者自始至終謊稱已經得到屋主同意出租，致承租人因誤信其有權出租，而受有財產之損害，恐將構成《刑法》詐欺罪。